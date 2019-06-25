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Bu haber 25 Haziran 2019 18:45:32 Tarihinde eklenmiştir.

Peynir Ve Sütte 'Brusella' Tehlikesi

Yedikleri peynirden dolayı brusella hastalığına yakalanan 6 kişiden sonra tekrar gündeme gelen brusella tehlikesi konusunda uzmanlar uyarıyor.

Peynir Ve Sütte 'Brusella' Tehlikesi

İnsanlarda önemli halk sağlığı sorunlarına neden olan ve hayvanlardan insanlara bulaşan bir hastalık olan brusella, halk arasında 'Malta Humması', 'Akdeniz Humması' ve 'Dalgalı Ateş' olarak da biliniyor. Son olarak Eskişehir’in Bozdağ Mahallesi'nde bulunan aynı aileden 6 kişi, yedikleri peynirden brusella hastalığına yakalandı. Tedavileri devam eden vatandaşlardan sonra hastalık hakkında soru işaretleri artarken, uzmanlar, süt ve süt ürünleri tüketirken çok dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor. Menşei bilinmeyen ve hastalığa yakalanan hayvanlardan elde edilen süt ve süt ürünleri büyük tehlike arz ederken, kaynatılmadan içilen çiğ süt ve bu sütten yapılan peynir konusunda vatandaşlar net bir şekilde uyarılıyor.
 

“Türkiye’nin Çok Ciddi Problemlerinden Bir Tanesi”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Eskişehir-Bilecik Bölge Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Kızılinler, hayvanların sağlıklı görünmesine rağmen hasta olabileceklerini, bu sebeple brusellanın sinsi bir hastalık olduğunu vurgulayarak bu durumun Türkiye’de hayvancılığın gelişememesinin sebeplerinden olduğunu belirtti. Kızılinler, “Brusella hastalığı özellikle hayvanlarda yavru atmayla karakterize bir hastalık. Türkiye’nin çok ciddi problemlerinden bir tanesi. Bugün Türkiye’de hayvancılığın yeteri düzeyde yetişmemesinin bir tanesi brusella hastalığı. Hayvanların bir kısmı sağlıklı görünüyor olmalarına rağmen hastalığı yayabiliyorlar. Hastalığın aktif olduğu dönemde özellikle 6 veya 7 aydan sonra yavru atmalarıyla karakterize. Bu noktada hayvanların üremeleriyle ilgili çok büyük problemler meydana getiriyor. Aynı zamanda bir kısım hayvan hasta olmasına rağmen sağlıklı göründüğü için fark etmeden de olsa hastalığın yayılması hızlı olabiliyor” ifadelerini kullandı.

 

“Sütten ve taze peynirden insanlara bulaşabiliyor”

Brusella hastalığının insanlara iki şekilde bulaşabileceğini ifade eden Veteriner Hekim Mehmet Kızılinler, insanların besin tüketimine dikkat etmesi gerektiğini vurguladı. Süt ürünlerinin kaynatılarak tüketilmesi gerektiğini belirten Kızılinler, şunları söyledi;
“İnsanlara iki şekilde bulaşabiliyor. Bir tanesi eğer hastalıklı hayvana doğum sırasında veya doğum sonrasında müdahale ederseniz maruz kalabilirsiniz. Meslek grubu olarak veteriner hekimler de en fazla hastalığa yakalananlardan. İkinci şekil ise özellikle süt ürünlerinin kaynatılmadan tüketilmesinden kaynaklı. Çiğ süt, yeterince kaynatılmadan tüketildiğinde de hastalığın bulaşması söz konusu. Sütten ve taze peynirden insanlara bulaşabiliyor. Bu konuda insanların besin tüketimine dikkat etmesi gerekiyor.”

 

“Brusella Hastalığının Yayılmasına Engel Olamıyorsunuz”

Veteriner Hekim Mehmet Kızılinler, hayvanlara uygulanan basit testler ile brusella hastalığının anlaşılabildiğini ve hastalıklı hayvanların kesiminin gerektiğini ifade etti. Buna rağmen suni tohumlama dışında olan buzağılara verilen devlet desteği nedeniyle üreticilerin hastalığa önayak olduğunu ifade eden Kızılinler, “Hayvanlarda konuyla alakalı testler var. Çok kolay anlaşılıyor. Veteriner hekimler olarak biz brusella hastalığına önemi vurguluyoruz. Türkiye’de hayvancılığı gerçek anlamda geliştirebilmek için brusella ve tüberküloz gibi hastalıkların eridike edilmesi gerekiyor. Devletin bu yönde desteği var. Yeterli olduğunu düşünmüyorum. Bunun dışında Tarım İl Müdürlüğü’ndeki arkadaşlarımız sonbahar ve ilkbaharlarda brusella hastalığına karşı çok ciddi şekilde var olan hayvan kitlesini aşılıyorlar. Buna rağmen brusella hastalığının yayılmasına engel olamıyorsunuz. Burada en önemli sıkıntı bir kısım hayvanın hasta oluyor olmasına rağmen tamamen normal görünmesi, normal şekilde doğum yapması ve herhangi bir sağlık sıkıntısı yaşamaması. Brusellayla alakalı en önemli hareket tarzlarından bir tanesi hayvanlarımızın testlerinin yapılıp hasta hayvanların tazminatlı bir şekilde kesime yönlendirilmesi. Kesinlikle suni tohumlama dışında olan buzağılara devletin destek vermemesi şeklinde olması” dedi.


 

“Menşeilerini Bilmiyorlarsa Bunları Tüketmemeleri Gerekiyor”

İnsandan insana geçme riski olmadığı için vatandaşların rahat olması gerektiğini ifade eden Mehmet Kızılinler, buna rağmen menşei bilinmeyen ve kaynatılmadan tüketilen süt ürünleri hakkında vatandaşları uyardı. Kızılinler, “İnsandan insana geçme riski yok. İnsanlarla aynı ortamda bulunan hayvanlardan geçme riski yok. Vatandaşlarımızın gönüllerinin rahat olması gerekiyor. Tek yapmaları gereken menşeini bilmedikleri sütü tüketmemeleri. Diyelim ki böyle bir süt var ellerinde. Kaynatmadan tüketmemeleri gerekiyor. Peynir için de aynı şekilde. Özellikle salamura peynirde mikrobun denatüre olma durumu var. Kaynatılmamış sütten yapılan peynirleri de özellikle taze olanlarını tüketmemeleri gerekiyor. Bugün peynir yapıldı. İki gün sonra sofraya koyarken bu tür peynirlerin menşelerini bilmiyorlarsa bunları tüketmemeleri gerekiyor” diye belirtti.


 

“Yüksek Ateş, Halsizlik Ve Genel Durum Bozukluğu”

Brusella hastalığının insanlarda yüksek ateş ve halsizlik gibi rahatsızlıklara yol açtığını belirten Veteriner Hekim Mehmet Kızılinler şu şekilde açıklamalarına son verdi:
Meslek hastalığı olduğu için genel anlamda farklı vücut bölgelerine yerleşiyor hastalık. Özellikle eklem bölgeleri, böbrekler ve testislere yerleşiyor. Yüksek ateş, halsizlik ve genel durum bozukluğuyla karakterize problemler meydana getiriyor. Brusellanın vücuttaki en önemli özelliği hastalığı bir dönem tedavi edebiliyorsunuz ama vücudunuzda mutlaka eser miktarda kalıyor. Vücudunuzun zayıf olduğu zaman dilimlerinde hastalık tekrar size problemler meydana getirebiliyor. Bununla alakalı zaten enfeksiyon hastalıkları bölümündeki doktor arkadaşlarımız çalışmalarını yapıyorlar.”


Editör: Ahmet Şen

 
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Sağlık
Peynir Ve Sütte 'Brusella' Tehlikesi
Peynir Ve Sütte 'Brusella' Tehlikesi
Yedikleri peynirden dolayı brusella hastalığına yakalanan 6 kişiden sonra tekrar gündeme gelen brusella tehlikesi konusunda uzmanlar uyarıyor.
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