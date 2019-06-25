Şanlıurfa’da Futbol Yaz Okuluna Yoğun İlgi

Gençlerin spor alanında kendilerini geliştirmesi için olimpik yüzme havuzu, tenis dünyası ve futbol oyun dünyası gibi birçok hizmeti hayata geçiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, futbol yaz okulunda gençlere eğitim vermeye devam ediyor. Yaz aylarında çocuklar ve gençlerin verimli vakit geçirmeleri için çeşitli alanlarda ücretsiz kurslar veren belediyenin futbol oyun dünyasında eğitimine başladığı yaz kursları uzman eğitmenler tarafından veriliyor.Büyükşehir belediyesi futbol alt yapısı eğitmenleri tarafından, 2019-2020 futbol yaz okulu çalışmalarında 7-16 yaş arası çocukları futbolla buluşturuyor. 3 aylık periyotlarda 5 uzman öğretici nezaretinde çalışmalara başlandı. Yetenekli olan çocukları Büyükşehir Belediyesi kendi bünyesine katıyor.Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Ve Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ''Yaz kursları 24 branşta faaliyet gösteriyor. Futbol da bu branşlardan biridir. Futbol Oyun Dünyasında ilk haftada 150 kursiyer eğitimine aldı. Antrenörlerle beraber yetenek taraması yapılıp çocuklara eğitim verilmektedir. Başarılı olan çocukları bir üst aşamaya çıkartıyoruz. Lisans almalarını sağlayarak geleceğe dönük yardımcı oluyoruz. Bu süreçte devamlı turnuvalar düzenlemekteyiz. Maç ve spor kültürünü çocuklara aşılayarak onlara katkı sunuyoruz" denildi.Büyükşehir'in yaz spor okullarına başvurular 28 Hazirana kadar devam edecek.Editör: Ahmet Şen