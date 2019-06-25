Ekrem İmamoğlu Kendisinin Ve Ailesinin Mal Varlığını Açıkladı

Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım'da çıktığı tarihi ortak yayında mal varlığı açıklayacağına söz vermişti. Bunun üzerine İmamoğlu'nun basın bürosundan yapılan açıklamada "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, daha önce Sayın Binali Yıldırım ile katıldığı ortak yayında ailesinin mal varlığını şeffafça açıklayacağını duyurmuştu. Şimdi size ilk olarak Ekrem-Dilek İmamoğlu'nun mal varlığı listesini daha sonra da babası Hasan İmamoğlu'nun mal varlığı listesini sunuyoruz" ifadelerini kullandı.İşte İmamoğlunun mal varlığı;İmamoğlu'nun babasının mal varlığıEditör: Ahmet Şen