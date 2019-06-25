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Bu haber 25 Haziran 2019 15:59:30 Tarihinde eklenmiştir.

Haliliye Kaymakamı Mahalle Muhtarların Hizmet İçi Eğitim Programına Başkanlık Yaptı

Haliliye Kaymakamı Ali YIılmaz, 31 Mart Mahalli İdareler seçimleri ve 2 Haziran ara seçimleri sonrasında göreve başlayan muhtarlara hizmet içi eğitim programına başkanlık yaptı.

Haliliye Kaymakamı Mahalle Muhtarların Hizmet İçi Eğitim Programına Başkanlık Yaptı

Şanlıurfa Valiliği  Konferans Salonunda düzenlenen toplantıya  Kaymakam Ali Yımaz, İlçe Yazı İşleri Müdürü Mehmet Emin Seymen, İlçe Nüfus Müdürü İhsan Değirmenci ve muhtarlarımız katıldı.


Kaymakam Ali YILMAZ  tarafından "Muhtarlarımız demokrasimizin, idare sistemimizin, kültürümüzün hem de toplumsal hayatımızın önemli yapı taşlarından bir tanesidir. Muhtarlarımız bulundukları mahallelerin sorunlarını kamu kurum ve kuruluşlarına ileten, görev yaptıkları bölgelerde vatandaşlarımızın sorunlarını üst mercilere ulaştıran, vatandaşlarımızla sürekli diyalog halinde olan önemli kişilerdir.” ifade edildi.



Toplantıda, Devlet hiyerarşisinin tanıtımı, muhtarlık müessesi ve organları, muhtarların görev, yetki ve sorumlulukları ile Muhtar Bilgi Sistemi hakkında bilgilendirme eğitimi verildi. Talep ve önerilerin alınmasının ardından,  hizmet içi eğitim programı, Kaymakam Ali YILMAZ’ın muhtarlarımıza görevlerinde başarılar dileğinde bulunmasıyla sona erdi.



Editör:Ahmet Şen



 
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