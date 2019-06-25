Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Bu haber 25 Haziran 2019 16:15:36 Tarihinde eklenmiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ın Galibi Tartışmasız Şekilde Cumhur İttifakı'dır. AK parti ve MHP'dir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Gayri resmi sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı görevine seçilen CHP adayı Ekrem İmamoğlu’nu bir kez daha tebrik ediyorum. İstanbul halkının kararının başımızın üzerinde yeri vardır” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ın Galibi Tartışmasız Şekilde Cumhur İttifakı'dır. AK parti ve MHP'dir

TBMM’de AK Parti Grup Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı sonuçları ve S-400 meselesi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Grup toplantısı başlamadan önce salona giren Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tokalaştıktan sonra yanına oturdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pazar günü yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminin İstanbul ve Türkiye’ye hayırlar getirmesini diliyorum. Gayri resmi sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı görevine seçilen CHP adayı Ekrem İmamoğlu’nu bir kez daha tebrik ediyorum. İstanbul halkının kararının başımızın üzerinde yeri vardır” dedi.

31 Mart yerel seçimlerinden sonra yaşanan süreci anlatan Erdoğan, “Şu ana kadar yaşadığımız süreç tamamen hukuki bir süreçtir. Elbette Cumhur İttifakı adayı Binali Bey’in seçimi kazanmasını arzu ettik. Kendisine gayreti ve mücadelesi için buradan teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Asıl önemli olanın milli iradenin en sağlıklı, güvenli, şaibesiz şekilde tecelli etmesi olduğunun altını çizen Erdoğan, “Son seçim kimin kazandığının ötesinde milli iradenin tecellisi ile ilgili tereddütleri ortadan kaldırmış olması bakımından başlı başına kıymetlidir. 31 Mart’ın galibi ise tartışmasız bir şekilde Cumhur İttifakı’dır. AK Parti ve MHP’dir. Milletimiz 31 Mart seçimlerinde ülke genelinde bize il genel meclisinde yaklaşık yüzde 60’lık, büyükşehir belediye başkanlıklarında yüzde 52’lik, il belediye başkanlıklarında yüzde 55’lik bir oranla destek vermiştir. İstanbul’da da Cumhur İttifakı olarak 39 ilçenin 25’ini, 312 meclis üyeliğinin 180’ini kazanarak tartışmasız bir zafere imza attık. Büyükşehir seçimlerinde İstanbul’da 2004’de yüzde 45,3, 2009’da yüzde 44,7 oranında, 2014’de de 47,9 oranında oy almıştık. Geçtiğimiz Pazar günü oy oranımız yüzde 45 olarak gerçekleşti. Bu oran kazanmamıza yetmedi. 2024 seçimlerine kadar AK Parti ve MHP olarak İstanbul’da sahip olduğumuz 25 ilçe belediyesi ve 180 belediye meclis üyesi ile halkımıza en güzel hizmetleri vermenin gayreti içinde olacağız. Aşkla bağlı olduğumuz bu şehre hizmet etmeyi en büyük paye görerek son nefesimize kadar bu yolda yürüyeceğiz” ifadelerini kullandı.


“Bizim siyasetimizde milleti darılmak, milleti suçlamak yoktur. Tam tersine gerek 31 Mart’ta, gerek 23 Haziran’da milletimize kendimizi niçin anlatamadığımızın muhasebesini yapacağız” açıklamasında bulunan Erdoğan, milletin verdiği mesajları görmezden gelmeyeceklerini söyledi.


 

“S-400 Meselesinden Bundan Geri Adım Atmayacağız”

“Türkiye’nin bir türlü çökertemedikleri istikrarına yönelik saldırılar dün de eksilmedi, bugün de sürüyor, yarın da devam edecektir. Kim ne yaparsa yapsın biz milletimizle birlikte kendi hedeflerimiz doğrultusunda kararlılıkla sürdüreceğiz” ifadelerini kullanan Erdoğan, "S-400 Hava Savunma Sistemlerine ilişkin şu açıklamalarda bulundu:
“Sipariş ettiğimiz S-400 Hava Savunma Sistemlerini önümüzdeki ay teslim almaya başlıyoruz. Güvenlik ihtiyaçlarımız konusundaki farklı tedarik seçeneklerine kapılarımız daima açık olmuştur. Türkiye kendi güvenlik gereksinimlerini karşılama konusunu hiçbir ülke ile müzakere etmek, bu konuda izin almak, baskılara boyun eğmek durumunda değildir. S-400 meselesi doğrudan egemenlik haklarımızla ilgili bir konudur, bundan geri adım atmayacağız.”


Çin ve Amerika arasında süren ticaret savaşını herkes için kazanca dönüştürecek bir istikamete çevirecek tüm girişimlere destek verdiklerini söyleyen Erdoğan, “Dünya çapında İslam’a, Müslümanlara ve bunların en büyük temsilcisi olarak görülen Türklere karşı yürütülen husumet politikalarına en gür seda ile karşı çıkmaya devam ediyoruz” dedi.



Editör: Ahmet Şen


 
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
Ekrem İmamoğlu Kendisinin Ve Ailesinin Mal Varlığını Açıkladı
Ekrem İmamoğlu Kendisinin Ve Ailesinin Mal Varlığını Açıkladı
23 Haziran'da büyük bir farkla İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, basın bürosu aracılığıyla kendisinin, eşinin ve babasının mal varlığını açıkladı.
Şanlıurfa Tarım Kredi Kooperatif Müdürü Ahmet Göksu, Hasat Şenliği Adlı Programa Katıldı
Şanlıurfa Tarım Kredi Kooperatif Müdürü Ahmet Göksu, Hasat Şenliği Adlı Programa Katıldı
Şanlıurfa Tarım Kredi Kooperatif Müdürü Ahmet GÖKSU Harran Üniversitesi Osman Bey Kampüsünde düzenlenen ''Hasat Şenliği'' adlı programa katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ın Galibi Tartışmasız Şekilde Cumhur İttifakı'dır. AK parti ve MHP'dir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ın Galibi Tartışmasız Şekilde Cumhur İttifakı'dır. AK parti ve MHP'dir
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Gayri resmi sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı görevine seçilen CHP adayı Ekrem İmamoğlu’nu bir kez daha tebrik ediyorum. İstanbul halkının kararının başımızın üzerinde yeri vardır” dedi.
Haliliye Kaymakamı Mahalle Muhtarların Hizmet İçi Eğitim Programına Başkanlık Yaptı
Haliliye Kaymakamı Mahalle Muhtarların Hizmet İçi Eğitim Programına Başkanlık Yaptı
Haliliye Kaymakamı Ali YIılmaz, 31 Mart Mahalli İdareler seçimleri ve 2 Haziran ara seçimleri sonrasında göreve başlayan muhtarlara hizmet içi eğitim programına başkanlık yaptı.
LGS Tercih Ve Yerleştirme Klavuzu Yayımlandı!
LGS Tercih Ve Yerleştirme Klavuzu Yayımlandı!
Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında tercih ve yerleştirme kılavuzu "meb.gov.tr" internet adresinden yayımlandı.
Dev Çekirge Bu Kez Batman’da Görüldü
Dev Çekirge Bu Kez Batman’da Görüldü
Batman’ın Gercüş ilçesinde çiftçiler yaklaşık 15 santimetre uzunluğunda dev çekirge buldu. Etçil olduğu belirlenen çekirge daha önce Diyarbakır, Van ve Mardin’de görülmüştü.
Gelini Tarafından Bıçaklanan Kayınvalide Yaşamını Yitirdi
Gelini Tarafından Bıçaklanan Kayınvalide Yaşamını Yitirdi
Aralarında uzun süredir geçimsizlik bulunan gelini tarafından bıçaklanan kayınvalide hayatını kaybetti.
İŞKUR Müdürü'nden Şok Açıklamalar
İŞKUR Müdürü'nden Şok Açıklamalar
İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya’nın İstanbul seçimlerinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım gündem oldu.
Tuğçe Kazaz, İmamoğlu'nun Başkanlık Süresi Uzun Soluklu Olmayacaktır
Tuğçe Kazaz, İmamoğlu'nun Başkanlık Süresi Uzun Soluklu Olmayacaktır
Dün yinelenen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimine ilişkin değerlendirmede bulunan eski manken Tuğçe Kazaz, "Başkanlık süresi uzun soluklu olmayacaktır." ifadelerini kullandı.
AK Parti’li Yavuz, Bizler Elimizden Geleni Yapıp Gerisini Allah'a Havale Eden Tevekkül Sahibi İnsanlarız
AK Parti’li Yavuz, Bizler Elimizden Geleni Yapıp Gerisini Allah'a Havale Eden Tevekkül Sahibi İnsanlarız
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, “İstanbul’u kazanmak elbette çok önemliydi. Seçim kurallarının eksiksiz uygulanmasını sağlamak ve yapılan kanunsuzlukları karşılıksız bırakmamak çok daha önemliydi” dedi.
​İmamoğlu Oğlum Diyen Erkan Tan, Ordu Valisi İstanbul’a Atansın Dedi
​İmamoğlu Oğlum Diyen Erkan Tan, Ordu Valisi İstanbul’a Atansın Dedi
Ekrem İmamoğlu'nu kazanmasını hazmedemeyen Erkan Tan, Ordu Valisi’nin İstanbul Valisi olarak atanmasını talep etti.
​Mezarlar Kazıldı! Binlerce Büyü Ortaya Çıktı
​Mezarlar Kazıldı! Binlerce Büyü Ortaya Çıktı
Düzenlenen mezarlıkta bulunan büyüler şok etkisi yarattı. Yapılan çeşit çeşit büyüler toprak altından çıkarılırken, büyünün dinimizdeki yerinin ne olduğunu bilen gerçek Müslümanlar , “Büyü yapanın şerrinden Allah’a sığınırız” diyerek korkularını ifade etti.
​Harran’daki Silahlı Kavgayla İlgili 3 Kişi Gözaltına Alındı
​Harran’daki Silahlı Kavgayla İlgili 3 Kişi Gözaltına Alındı
​Şanlıurfa’da Otomobil Kamyona Çarptı: 1 Ölü, 2 Yaralı
​Şanlıurfa’da Otomobil Kamyona Çarptı: 1 Ölü, 2 Yaralı
Mersin'deki Tren Kazasında Dehşet Detaylar! Şanlıurfalı Tarım İşçileri Mi Taşınıyordu?
Mersin'deki Tren Kazasında Dehşet Detaylar! Şanlıurfalı Tarım İşçileri Mi Taşınıyordu?
​Şanlıurfa’da Elektrik Teline Takılan Güvercin 20 Dönümlük Araziyi Kül Etti
​Şanlıurfa’da Elektrik Teline Takılan Güvercin 20 Dönümlük Araziyi Kül Etti
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:13
Güneş
04:59
Öğle
12:32
İkindi
16:24
Akşam
19:56
Yatsı
21:34
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿