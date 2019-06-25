Motorinin Ardından Şeker Ve Çay Fiyatına Zam

Dün motorine 22 kuruşluk zammın ardından bir artış haberi de Çaykur'dan geldi. Çaykur, kuru çaya yüzde 15 zam yaptığını açıkladı. ÇAYKUR'dan sonra Türkiye Şeker Fabrikaları'ndan da zam haberi geldi.Türkiye Şeker Fabrikaları'ndan yapılan yazılı açıklamada, ""50 Kg’lık polipropilen torbalarda ambalajlı kristal şekerin fabrika çıkışı satış fiyatı, 25.06.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere % 16 artırılarak (KDV hariç) 3,57 TL/Kg olarak yeniden tespit edilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunulur" açıklaması yapıldı.Editör: Ahmet Şen