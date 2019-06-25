Urfa’da Motosiklet Çalan Hırsızın Rahatlığı Pes Dedirtti

- Motosiklet hırsızlığı kamerada-Kendi motosikleti gibi binip çaldıEdinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Akabe Mahallesi'nde yaşandı. Gece saatlerinde yaşanan olayda, park halindeki bir motosikletin yanına gelen hırsız, kendi motosikleti gibi binerek çaldı.Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde hırsızın rahatlığı pes dedirtti.Polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Editör: Ahmet Şen