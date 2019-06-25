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Bu haber 25 Haziran 2019 14:15:07 Tarihinde eklenmiştir.

Dev Çekirge Bu Kez Batman’da Görüldü

Batman’ın Gercüş ilçesinde çiftçiler yaklaşık 15 santimetre uzunluğunda dev çekirge buldu. Etçil olduğu belirlenen çekirge daha önce Diyarbakır, Van ve Mardin’de görülmüştü.

Dev Çekirge Bu Kez Batman’da Görüldü

Bu yıl aşırı sıcakların ardından ortaya çıkan dev çekirge, Diyarbakır, Van ve Mardin’in ardından Batman’da da görüldü. Gercüş ilçesine bağlı Pınarbaşı Mahallesi’nde biçerdöverlerle hasat yapan çiftçi Ahmet Soyvural, dev çekirgeyi fark etti. Çekirgenin çok büyük olduğunu ve ilk defa böyle bir tür gördüğünü belirten Soyvural, çekirgeyi daha sonra kameraya kaydetti.


 

Boyu 15 ila 20 Santimetre

Uzmanlar, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yayılış gösteren dev çekirgenin erginlerinin boyunun 15 ila 20 santimetreye ulaşabildiğini belirterek, hayvanların geceleri aktif olarak avlanan etçil türler olduğunu ve tarıma zararlı böceklerle beslendiklerinden faydalı türler olduklarını söyledi.


Editör: Ahmet Şen
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