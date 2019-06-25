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Bu haber 25 Haziran 2019 12:45:46 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa’da Resmi Araçla Piknik Keyfi!

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinde 'israf'ın önüne geçilmek bilmiyor. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde araçlar, kişiye özel işler için kullanılıyor. Bunun son örneği piknikte görüntülendi.Büyükşehir Belediyesinde çalışan ismi öğrenilemeyen bir kişi, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kullanılan araçla piknik keyfi yaptı.

Urfa’da Resmi Araçla Piknik Keyfi!

Son dönemlerde belediyelerde büyük israflar yapıldığı tartışmalara neden oluyordu. 31 Mart seçimlerinin ardından birçok belediye başkanı, israfın önüne geçmek için öncelikle belediye bünyesindeki araç sayısında tasarrufa gitme kararı aldı.


 

Tasarruf Önlemleri Alınıyor Ama...

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi de, Büyükşehir bünyesindeki 7 iş makinesi ve 44 binek araç, ŞUSKİ'ye bağlı olarak da 28 iş makinesi ve 12 binek araç ile toplamda 91 aracı otoparka çekme kararı almıştı. Araç kiralama ve yakıt giderleri ile yılda toplam 7 milyon 251 bin lira tasarruf sağlanması amaçlanıyor. Tüm bu tasarruf önlemlerine rağmen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki araçların, amacı dışında kullandıkları görünüyor.

 

Özel Hizmetler İçin Kullanılıyor

Mesai saatleri içerisinde Büyükşehir hizmetleri için kullanılan araçlar, mesai saatleri dışında da bu kez belediye çalışanlarının özel hizmetlerine yönelik kullanıyor. Market alışverişleri, ailece gezmeler, çocukları okula götürüp getirmede kullanılan resmi araçlardan birisi, bu kez piknikte görüntülendi. Büyükşehir Belediyesinde adı öğrenilemeyen bir personel, plakası belli olmayan resmi aracıyla ailece pikniğe gitti. Personelin, piknikte resmi araç görünür bir şekilde hatıra fotoğrafı çekmesi de dikkat çekti.



 

Vatandaşlar tepkili

Şanlıurfa'da belediye bünyesindeki resmi araçların şahsi özel işler için kullanılmasına tepki gösteren vatandaşlar, "Artık bu israfın önüne geçilmelidir. Büyükşehir Belediye Başkanımızdan ricamız; Araç konusunda tasarruf yapılsın. Fazla araçlar kiralanan şirketlere iade edilsin, bunun yanı sıra araçlar mesai saatleri dışında personellerde kalmasın garajlara konulsun" diye ifade ettiler.


Editör: Ahmet Şen

Kaynak:ŞanlıurfaOlay
 
 


 
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