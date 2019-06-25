İŞKUR Müdürü'nden Şok Açıklamalar

İstanbul seçiminden Ekrem İmamoğlu’nun zaferle çıkmasının ardından iktidara yakın kesimden farklı tepkiler geliyor. İstanbul seçimi ile ilgili tepki gösterenler arasında en dikkat çeken isim ise İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya oldu. Uzunkaya, seçimin ardından yaptığı paylaşımda AKP teşkilatına sert sözlerle yüklendi.Uzunkaya, “İçimizdeki beyinsizler yüzünden sen bizleri helak etme Allah’ım” dedi.İŞKUR Müdürü Cafer Uzunkaya daha sonra gelen tepkiler üzerine attığı tweeti sildi.İşte o tweet;Editör: Ahmet Şen