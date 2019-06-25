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Bu haber 25 Haziran 2019 11:30:32 Tarihinde eklenmiştir.

Otomobilin Çarptığı Urfalı İşçi Öldü

Şanlıurfa'da karşıdan karşıya geçmeye çalışan işçiye otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Otomobilin Çarptığı Urfalı İşçi Öldü

Edinilen bilgiye göre, kaza, Şanlıurfa - Akçakale kara yolunun Uğurlu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İ.Y.'nin kullandığı 63 BGU 671 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Halil Elalmış'a (24) çarptı. Ağır yaralanan Elalmış, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

 İstanbul'da bir fabrikada işçi olarak çalışan Elalmış'ın izin alarak memleketi Şanlıurfa'ya geldiği öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Editör: Ahmet Şen

 
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