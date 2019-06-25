Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman’ın Gerger ilçesinde Gölyurt köyünde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından, aralarında husumet bulunan ailenin evine ateş açıldı. Olayda evin balkonunda bulunan Keziban B. (60) isimli kadın ile Zeynep B. (6) isimli çocuk yaralandı.112 ekiplerince Gerger Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Saldırıyı gerçekleştiren zanlı ve ya zanlıların yakalanması için jandarma tarafından çalışma başlatıldı.Editör: Ahmet Şen