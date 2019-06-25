Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Bu haber 25 Haziran 2019 10:00:30 Tarihinde eklenmiştir.

Babasıyla Tartıştı, 3 Kattan Atladı

Babasıyla tartışan 10 yaşındaki bir çocuk oturdukları apartmanın 3. katından atlayarak ağır yaralandı.

Babasıyla Tartıştı, 3 Kattan Atladı

Olay, Kocaeli’nin  Derince Yenikent Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 katlı apartmanın 3. katında Y. B. (10) bilinmeyen bir nedenle babası ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine balkona koşan Y.B., kendini 3. kattan boşluğa bıraktı. Yaklaşık 15 metre yükseklikten beton zemine düşen çocuk ağır yaralanırken, ailesi durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi.


 

15 Metre Yükseklikten Beton Zemine Düştü

ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastane önüne gelen çocuğun anne ve babası sinir krizi geçirirken aileyi yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.


Editör: Ahmet Şen


 
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
Silahlı Saldırı: 2 Yaralı
Silahlı Saldırı: 2 Yaralı
Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce husumetli oldukları evin balkonuna açılan ateş sonucu biri çocuk 2 kişi yaralandı.
Babasıyla Tartıştı, 3 Kattan Atladı
Babasıyla Tartıştı, 3 Kattan Atladı
Babasıyla tartışan 10 yaşındaki bir çocuk oturdukları apartmanın 3. katından atlayarak ağır yaralandı.
​Uyuşturucu Satıcılarından Emniyet Çıkışı Slogan: Bu Sefer Şampiyon Biziz
​Uyuşturucu Satıcılarından Emniyet Çıkışı Slogan: Bu Sefer Şampiyon Biziz
Yapılan uyuşturucu operasyonun gözaltına alınan şüpheliler, adliyeye sevk edilirken, "Bu sefer şampiyon biziz" sloganı attı.
​İşadamını Öldüren Sanığın Cezası Belli Oldu
​İşadamını Öldüren Sanığın Cezası Belli Oldu
emlak ve petrol işleri ile uğraşan 49 yaşındaki işadamı Mehmet Özet’i tüfekle ofisinde öldüren ve bu suçtan tutuklu yargılanan 56 yaşındaki sanığa, ‘tasarlayarak haksız tahrik altında kasten adam öldürme’ ve ‘silahla tehdit’ suçlarından toplam 20 yıl 5 ay hapis cezası verildi.
​Çalıştığı İş Yerinin Sekreterini Kaçırdı, 2 Gün Sonra Ölü Bulundu
​Çalıştığı İş Yerinin Sekreterini Kaçırdı, 2 Gün Sonra Ölü Bulundu
Kız kaçırdığı gerekçesiyle 2 günden bu yana aranan kamyon şoförü Mehmet Çayır, Aydın’ın Köşk ilçesindeki annesinin evinde ölü bulundu.
​Misafirliğe Gittiği Evde Arkadaşını Bıçakladı
​Misafirliğe Gittiği Evde Arkadaşını Bıçakladı
bir rezidansa arkadaşlarına misafirliğe giden iki şahıs, gittikleri evde bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmada taraflardan biri mutfakta bulunan bıçağı alarak arkadaşını bıçakladı.
​Camide Taciz! Kız Öğrenciyi Camide Kuran Okurken Zorla Öptü
​Camide Taciz! Kız Öğrenciyi Camide Kuran Okurken Zorla Öptü
62 yaşındaki emekli Mazhar O., 20 yaşındaki üniversite öğrencisi K.Y.’yi taciz ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Gözaltına alınan polis ifadesinde, ”Şeytana uydum” dedi.
​Motosiklet İle Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü
​Motosiklet İle Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Fatih Altaylıdan Bomba Espiri! Nagehan'ın Meşhur Cep Telefonuna Meşhur Mesaj Geldi Anlaşılan
Fatih Altaylıdan Bomba Espiri! Nagehan'ın Meşhur Cep Telefonuna Meşhur Mesaj Geldi Anlaşılan
Habertürk seçim yayınında Nagehan Alçı'nın yayının terk etmesi gündeme oturdu. İşte Nagehan Alçı'nın yayının terk ettiği anlar...
ÖĞDER (Şuurlu Öğretmen Derneği) Genel Başkanı Hamdi SÜRÜCÜ Şanlıurfa’da
ÖĞDER (Şuurlu Öğretmen Derneği) Genel Başkanı Hamdi SÜRÜCÜ Şanlıurfa’da
Bir takım temaslara bulunmak üzere Şanlıurfa ya gelen ÖĞDER genel başkanı Hamdi SÜRÜCÜ ÖĞDER il temsilcisi Yunus YEĞİN ve yönetim kurulu üyeleri ile toplantı yaptı.
Barajda Feci Ölüm
Barajda Feci Ölüm
İnşaatında demir bağlarken asansör halatının boşalması sonucu 8 metrelik suya çakıldığı iddia edilen kişi, boğularak can verdi.
Şanlıurfa’da Yerli Tohumda Hasat Bereketi
Şanlıurfa’da Yerli Tohumda Hasat Bereketi
Şanlıurfa’nın tescillenen Polathan ve İlkhan buğdayı ile Ayhan isimli arpanın ilk hasadı yapıldı. Ürünlerden beklenenden fazla verim alınması çiftçilerin yüzünü güldürürken, hasat edilen üründe dönüm başına 900 ile 950 kilogram arasında verim elde edildi.
​Harran’daki Silahlı Kavgayla İlgili 3 Kişi Gözaltına Alındı
​Harran’daki Silahlı Kavgayla İlgili 3 Kişi Gözaltına Alındı
​Şanlıurfa’da Otomobil Kamyona Çarptı: 1 Ölü, 2 Yaralı
​Şanlıurfa’da Otomobil Kamyona Çarptı: 1 Ölü, 2 Yaralı
Mersin'deki Tren Kazasında Dehşet Detaylar! Şanlıurfalı Tarım İşçileri Mi Taşınıyordu?
Mersin'deki Tren Kazasında Dehşet Detaylar! Şanlıurfalı Tarım İşçileri Mi Taşınıyordu?
​Şanlıurfa’da Elektrik Teline Takılan Güvercin 20 Dönümlük Araziyi Kül Etti
​Şanlıurfa’da Elektrik Teline Takılan Güvercin 20 Dönümlük Araziyi Kül Etti
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:13
Güneş
04:59
Öğle
12:32
İkindi
16:24
Akşam
19:56
Yatsı
21:34
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿