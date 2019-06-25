Urfa'da Türktelekom'a Ait Açık Rögar Kapakları Tehlike Saçıyor

Kaynak:Güven Ajans

Şanlıurfanın /karaköprü ilçesi Atakent Mah. 6192 sokakta Türk Telekom ait loğar kapakları hırsızlar tarafından çalınmış olup aylardır bu şekilde tehlike oluşturmakta. Vatandaşların defalarca Türk Telekom’a bildirmesi durumunda kimse gelip ilgilenmedi.Türktelekom'un bu duruma ilgisizliği mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu.İnsanlar başta olmak üzere canlılar için bu durum tehlike oluşturmaktadır. Can kaybı yaşanmaması için yetkililerin biran önce bu duruma müdahale etmesi gerekir.Sokak sakinlerinden Emine Beyazgul. “2 aydır bu telekom kapakları çalınmış. Hicmi bir yetkili görmez.illa bir çocuk düşsün kolunu ayağını kirsin sonra mi yetkililer görecek. Diye tepki gösterdi. AKP iktidarı vatandaşı o kadar mağdur etmişki hırsızlar artık loğar kapaklarına bile tenezzül etmiş durumda” dediEditör: Ahmet Şen