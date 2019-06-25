Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Bu haber 25 Haziran 2019 08:00:03 Tarihinde eklenmiştir.

AK Parti’li Yavuz, Bizler Elimizden Geleni Yapıp Gerisini Allah'a Havale Eden Tevekkül Sahibi İnsanlarız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, “İstanbul’u kazanmak elbette çok önemliydi. Seçim kurallarının eksiksiz uygulanmasını sağlamak ve yapılan kanunsuzlukları karşılıksız bırakmamak çok daha önemliydi” dedi.

AK Parti’li Yavuz, Bizler Elimizden Geleni Yapıp Gerisini Allah'a Havale Eden Tevekkül Sahibi İnsanlarız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, dün yenilenen İstanbul seçimlerine ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamada bulundu.

İstanbul’u kazanmanın önemli olduğuna dikkat çeken Yavuz,


“Ancak yenileme sürecinde de sık sık dile getirdiğimiz üzere, seçim kurallarının eksiksiz uygulanmasını sağlamak ve yapılan kanunsuzlukları karşılıksız bırakmamak çok daha önemliydi. Biliyoruz ki demokrasilerde seçim olmazsa olmazdır. O yüzden seçim iş ve işlemlerinin sıkı şekil kurallarına bağlı olarak uygulanması, süreçlerin; kimsenin şüphe ve endişe duymayacağı aleniklikte işletilmesi şarttır. İşte buna katkı sağlaması bakımından İstanbul seçim yenileme süreci çok önemlidir. Zira süreçler, yeniden kanunun öngördüğü kurallara uygun hale getirilmiş ve gelecekte tekrar güvenli seçim süreçlerinin işletilmesi yolu açılmıştır. Bizler elimizden geleni yapıp gerisini Allah'a havale eden tevekkül sahibi insanlarız. İstanbul seçimlerinin yenilenmesi sürecinde, hep birlikte çok çalıştık. Sürece katkı veren herkese teşekkür ediyor, sonucun hayırlı olmasını diliyorum. Taptaze ümitlerle, durmak yok yola devam...” ifadelerini kullandı.


Editör: Ahmet Şen
 
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
Tuğçe Kazaz, İmamoğlu'nun Başkanlık Süresi Uzun Soluklu Olmayacaktır
Tuğçe Kazaz, İmamoğlu'nun Başkanlık Süresi Uzun Soluklu Olmayacaktır
Dün yinelenen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimine ilişkin değerlendirmede bulunan eski manken Tuğçe Kazaz, "Başkanlık süresi uzun soluklu olmayacaktır." ifadelerini kullandı.
AK Parti’li Yavuz, Bizler Elimizden Geleni Yapıp Gerisini Allah'a Havale Eden Tevekkül Sahibi İnsanlarız
AK Parti’li Yavuz, Bizler Elimizden Geleni Yapıp Gerisini Allah'a Havale Eden Tevekkül Sahibi İnsanlarız
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, “İstanbul’u kazanmak elbette çok önemliydi. Seçim kurallarının eksiksiz uygulanmasını sağlamak ve yapılan kanunsuzlukları karşılıksız bırakmamak çok daha önemliydi” dedi.
​İmamoğlu Oğlum Diyen Erkan Tan, Ordu Valisi İstanbul’a Atansın Dedi
​İmamoğlu Oğlum Diyen Erkan Tan, Ordu Valisi İstanbul’a Atansın Dedi
Ekrem İmamoğlu'nu kazanmasını hazmedemeyen Erkan Tan, Ordu Valisi’nin İstanbul Valisi olarak atanmasını talep etti.
​Mezarlar Kazıldı! Binlerce Büyü Ortaya Çıktı
​Mezarlar Kazıldı! Binlerce Büyü Ortaya Çıktı
Düzenlenen mezarlıkta bulunan büyüler şok etkisi yarattı. Yapılan çeşit çeşit büyüler toprak altından çıkarılırken, büyünün dinimizdeki yerinin ne olduğunu bilen gerçek Müslümanlar , “Büyü yapanın şerrinden Allah’a sığınırız” diyerek korkularını ifade etti.
​Bir Haftadır Mahalleye Korku Yaşatan Çığlık Sesinin Sırrı Çözüldü
​Bir Haftadır Mahalleye Korku Yaşatan Çığlık Sesinin Sırrı Çözüldü
Bir haftadır mahalleliye korku yaşatan esrarengiz çığlık sesinin, evin duvar aralığına düşen 6 puhu kuşu yavrusundan kaynaklandığı anlaşıldı.
​Davutoğlu’ndan İmamoğlu’na Seçim Tebriği
​Davutoğlu’ndan İmamoğlu’na Seçim Tebriği
Ahmet Davutoğlu 23 Haziran’da yenilenen ve kesin olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Ekrem imamoğlu’nu tebrik etti.
​Sandıkta HDP Etkisi! Küskünler Sandığa Gitmedi!
​Sandıkta HDP Etkisi! Küskünler Sandığa Gitmedi!
Seçimin sonucunu projeler değil, söylemler belirledi. 31 Mart’ta seçmenin AK Parti’ye verdiği mesajın gereği yapılamadı. Seçimlerin iptal gerekçeleri konusunda seçmen ikna edilemedi.
YSK Başkanı Güven,İtiraz Süresi Bittiğinde Mazbata Hak Edene Teslim Edilecek
YSK Başkanı Güven,İtiraz Süresi Bittiğinde Mazbata Hak Edene Teslim Edilecek
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, “Cezaevleri ve seyyar sandıklar dahil 31 bin 342 sandıkta oy kullanma hakkına sahip 10 milyon 560 bin 963 seçmen oylarını kullanmıştır. Bugün yapılan seçim sükunet içinde gerçekleşmiştir. Önceki seçimlerde de bunu belirttim, Yüksek Seçim Kurulu itiraz süresi bittiğinde mazbatayı hak edene teslim edecektir” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İstanbul Seçimlerine Yönelik İlk Açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İstanbul Seçimlerine Yönelik İlk Açıklama
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul seçimlerine yönelik Twitter’dan yaptığı ilk açıklamada, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi sonuçlarının İstanbul'umuz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Milli irade bugün bir kez daha tecelli etmiştir. Gayrı resmi sonuçlara göre seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum” dedi.
Bahçeli,Yeni Bir Erken Seçim Bahsi Açmak Ülkemize Yapılacak En Büyük Kötülükler Arasındadır
Bahçeli,Yeni Bir Erken Seçim Bahsi Açmak Ülkemize Yapılacak En Büyük Kötülükler Arasındadır
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Seçimi hakkında açıklamada bulundu. Bahçeli, “Yeni bir erken seçim bahsi açmak ülkemize yapılacak en büyük kötülükler arasındadır” dedi.
Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Seslendi, Sizinle Çalışmaya Hazırım
Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Seslendi, Sizinle Çalışmaya Hazırım
Kesin olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, sonuçların ardından düzenlediği basın açıklamasında, “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Milyonlarca oy almak, çok büyük sevgi gösterilerine mahzar olmak, iltifatlar duymak liderlerin ayağını yerden kesmemeli, aksine mahcup etmeli. Milyonlarca insana mahcup olmamak için çok çalışacağım” dedi.
Kendisine Para Vermeyen Annesini Kafasına Taşla Vurarak Öldürdü
Kendisine Para Vermeyen Annesini Kafasına Taşla Vurarak Öldürdü
Annesini kafasına parke taşıyla vurarak öldüren zanlı, annesini kendisine para vermediği için öldürdüğünü itiraf etti.
​Harran’daki Silahlı Kavgayla İlgili 3 Kişi Gözaltına Alındı
​Harran’daki Silahlı Kavgayla İlgili 3 Kişi Gözaltına Alındı
​Şanlıurfa’da Otomobil Kamyona Çarptı: 1 Ölü, 2 Yaralı
​Şanlıurfa’da Otomobil Kamyona Çarptı: 1 Ölü, 2 Yaralı
Mersin'deki Tren Kazasında Dehşet Detaylar! Şanlıurfalı Tarım İşçileri Mi Taşınıyordu?
Mersin'deki Tren Kazasında Dehşet Detaylar! Şanlıurfalı Tarım İşçileri Mi Taşınıyordu?
​Şanlıurfa’da Elektrik Teline Takılan Güvercin 20 Dönümlük Araziyi Kül Etti
​Şanlıurfa’da Elektrik Teline Takılan Güvercin 20 Dönümlük Araziyi Kül Etti
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:13
Güneş
04:59
Öğle
12:32
İkindi
16:24
Akşam
19:56
Yatsı
21:34
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿