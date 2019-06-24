Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Bu haber 24 Haziran 2019 23:45:58 Tarihinde eklenmiştir.

Taştan, Yeni Görevinde Başarılar Dilerim

Şanlıurfa İl Müftülüğü'nde Din Hizmetleri ve Eğitim Şube Müdürlüğü görevini yürüten Seyit Ahmet Sümer, Kırıkkale İl Müftülüğü Din Hizmetleri ve Eğitim Şube Müdürlüğüne, Hac ve Umre Şube Müdürlüğü görevini yürüten Sâni Soytürk Çorum İl Müftülüğü Din Hizmetleri ve Eğitim Şube Müdürlüğü, Hac ve Umre Şefi Ahmet Alpaya, Antalya Serik İlçe Müftülüğü Şefi olarak tayin oldu.

Taştan, Yeni Görevinde Başarılar Dilerim

İl Müftüsü Mehmet Taştan, “İl Müftülüğümüz çatısı altında bir bedenin farklı uzuvları gibi bugüne kadar bir bütün halinde çalışmalarımıza devam ettik. Gayret ve başarılarından, bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederek yeni görev yerinizde başarılar diliyorum. Ailece, mutlu ve huzurlu bir ömür geçirmenizi yüce Rabbim’den niyaz ediyorum.” diyerek sözlerini tamamladı.

 

Şanlıurfa İl Müftülüğü’nde hizmetlerinden dolayı İl Müftülüğü adına; İl Müftüsü Sayın Mehmet Taştan tarafından, Müftülüğe veda eden hocalara plaket verildi.






Editör: Bahar Yüksel

Etiketler
Yorum Yap
Yurt
Taştan, Yeni Görevinde Başarılar Dilerim
Taştan, Yeni Görevinde Başarılar Dilerim
Şanlıurfa İl Müftülüğü'nde Din Hizmetleri ve Eğitim Şube Müdürlüğü görevini yürüten Seyit Ahmet Sümer, Kırıkkale İl Müftülüğü Din Hizmetleri ve Eğitim Şube Müdürlüğüne, Hac ve Umre Şube Müdürlüğü görevini yürüten Sâni Soytürk Çorum İl Müftülüğü Din Hizmetleri ve Eğitim Şube Müdürlüğü, Hac ve Umre Şefi Ahmet Alpaya, Antalya Serik İlçe Müftülüğü Şefi olarak tayin oldu.
​Biber, Patlıcan Kurutma Zamanı Geldi! Yeni Sezon Fiyatları Ne Kadar?
​Biber, Patlıcan Kurutma Zamanı Geldi! Yeni Sezon Fiyatları Ne Kadar?
Sıcak havalarla birlikte kurutulmaya başlanan biber ve patlıcan gibi sebzeler, kenti kırmızıya boyadı.
Şanlıurfa’da Köy Okulu Öğrencilerinin Büyük Başarısı
Şanlıurfa’da Köy Okulu Öğrencilerinin Büyük Başarısı
Şanlıurfa'da köy okulu öğrencilerinin geliştirdiği ödüllü proje ile güneşten alınan enerji 7 kat daha verimli hale dönüştürülüyor.
​Göbeklitepe PTT Pullarında Yerini Aldı
​Göbeklitepe PTT Pullarında Yerini Aldı
Tüm dünyanın göz bebeği, ülkemizin önemli tarihi ve turistik değerlerinden Göbeklitepe, PTT pullarında yerini aldı.
​Şanlıurfa Bölgesinde Ürün Alımları Tüm Hızıyla Sürüyor
​Şanlıurfa Bölgesinde Ürün Alımları Tüm Hızıyla Sürüyor
Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Pazarlama Daire Başkanı İlyas Kılıç, 2019 yılı üretim sezonunda Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği üyesi makarna fabrikaları için makarnalık buğday alımı yapan kooperatifleri ziyaret ederek yetkililerden süreçle ilgili bilgi aldı.
​Mirkelam’dan, İstanbul’da Yıldırım’a Destek Toplantısı
​Mirkelam’dan, İstanbul’da Yıldırım’a Destek Toplantısı
Şanlıurfa Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam, İstanbul’da Şanlıurfalılarla buluştu.
Urfa’da İlk Defa Kapalı Yöntemle Böbrek Ameliyatı Gerçekleştirildi
Urfa’da İlk Defa Kapalı Yöntemle Böbrek Ameliyatı Gerçekleştirildi
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde ilk defa laparoskopik yani kapalı yöntemle bir hastanın çalışmayan böbreği alındı.
Urfa’da Çekirge İstilası
Urfa’da Çekirge İstilası
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde çekirgeler yine ortaya çıktı, birçok köyün merasını adete istila etti.
Harran’da Hummalı Çalışma Devam Ediyor
Harran’da Hummalı Çalışma Devam Ediyor
Harran Belediyesi park ve bahçeler Müdürlüğü personelleri ilçede mezarlık, park, bahçe ve mesire alanının daha güzel daha temiz olması için büyük bir efor ve özveriyle çalışıyor.
Siverek Merkez İçme Suyu Projesi Devam Ediyor
Siverek Merkez İçme Suyu Projesi Devam Ediyor
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından Siverek ilçesindeki alt yapı çalışmaları devam ediyor.
Urfa’da Mülteci Çocuklar Kendi Gününde Doyasıya Eğlendi
Urfa’da Mülteci Çocuklar Kendi Gününde Doyasıya Eğlendi
20 Haziran Dünya Mülteciler günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, Şanlıurfa'daki mülteci çocuklar gönüllerince eğlendi.
Urfa'da Mobilyacılar Sitesi'nde Kura Çekilişi Yapıldı
Urfa'da Mobilyacılar Sitesi'nde Kura Çekilişi Yapıldı
Şanlıurfa Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanlığı’nın bugün Şanlıurfa Mobilyacılar Sitesi’nde Noter huzurunda kura sonucu gerçekleştirildi.
​Harran’daki Silahlı Kavgayla İlgili 3 Kişi Gözaltına Alındı
​Harran’daki Silahlı Kavgayla İlgili 3 Kişi Gözaltına Alındı
​Şanlıurfa’da Otomobil Kamyona Çarptı: 1 Ölü, 2 Yaralı
​Şanlıurfa’da Otomobil Kamyona Çarptı: 1 Ölü, 2 Yaralı
Mersin'deki Tren Kazasında Dehşet Detaylar! Şanlıurfalı Tarım İşçileri Mi Taşınıyordu?
Mersin'deki Tren Kazasında Dehşet Detaylar! Şanlıurfalı Tarım İşçileri Mi Taşınıyordu?
​Şanlıurfa’da Elektrik Teline Takılan Güvercin 20 Dönümlük Araziyi Kül Etti
​Şanlıurfa’da Elektrik Teline Takılan Güvercin 20 Dönümlük Araziyi Kül Etti
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:13
Güneş
04:59
Öğle
12:32
İkindi
16:24
Akşam
19:56
Yatsı
21:34
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿