Taştan, Yeni Görevinde Başarılar Dilerim

İl Müftüsü Mehmet Taştan, “İl Müftülüğümüz çatısı altında bir bedenin farklı uzuvları gibi bugüne kadar bir bütün halinde çalışmalarımıza devam ettik. Gayret ve başarılarından, bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederek yeni görev yerinizde başarılar diliyorum. Ailece, mutlu ve huzurlu bir ömür geçirmenizi yüce Rabbim’den niyaz ediyorum.” diyerek sözlerini tamamladı.





Şanlıurfa İl Müftülüğü’nde hizmetlerinden dolayı İl Müftülüğü adına; İl Müftüsü Sayın Mehmet Taştan tarafından, Müftülüğe veda eden hocalara plaket verildi.













Editör: Bahar Yüksel