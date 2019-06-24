Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Bu haber 24 Haziran 2019 21:30:52 Tarihinde eklenmiştir.

​Çalıştığı İş Yerinin Sekreterini Kaçırdı, 2 Gün Sonra Ölü Bulundu

Kız kaçırdığı gerekçesiyle 2 günden bu yana aranan kamyon şoförü Mehmet Çayır, Aydın’ın Köşk ilçesindeki annesinin evinde ölü bulundu.

​Çalıştığı İş Yerinin Sekreterini Kaçırdı, 2 Gün Sonra Ölü Bulundu

Edinilen bilgiye göre; kamyon şoförlüğü yapan Mehmet Çayır (46), 2 gün önce İzmir'in Ödemiş ilçesinde çalıştığı iş yerinde sekreter olarak çalışan genç kızı kaçırdı. 


 

Annesinin Evinin Önünde Ölü Bulundu

İş yeri sahibinin ihbarı üzerine 2 gündür aranan Çayır'ın aracına, en son Köşk'ün Uzundere Mahallesinden yakıt aldığı tespit edildi. Güvenlik güçlerinin ve kaçırılan kızın yakınlarının her yerde aradığı şüpheli Mehmet Çayır, Köşk merkez Soğukkuyu Mahallesinde yaşayan annesinin evinde ölü olarak bulundu. 


 

İntihar Ettiği Tespit Edildi

Her yerde aranan Mehmet Çayır'ın intihar ettiğinin tespit etmesi üzerine kayıp kızın ailesine haber verdiği ve ailenin Köşk'e geldiği öğrenildi.  



Editör: Bahar Yüksel
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
​İşadamını Öldüren Sanığın Cezası Belli Oldu
​İşadamını Öldüren Sanığın Cezası Belli Oldu
emlak ve petrol işleri ile uğraşan 49 yaşındaki işadamı Mehmet Özet’i tüfekle ofisinde öldüren ve bu suçtan tutuklu yargılanan 56 yaşındaki sanığa, ‘tasarlayarak haksız tahrik altında kasten adam öldürme’ ve ‘silahla tehdit’ suçlarından toplam 20 yıl 5 ay hapis cezası verildi.
​Çalıştığı İş Yerinin Sekreterini Kaçırdı, 2 Gün Sonra Ölü Bulundu
​Çalıştığı İş Yerinin Sekreterini Kaçırdı, 2 Gün Sonra Ölü Bulundu
Kız kaçırdığı gerekçesiyle 2 günden bu yana aranan kamyon şoförü Mehmet Çayır, Aydın’ın Köşk ilçesindeki annesinin evinde ölü bulundu.
​Misafirliğe Gittiği Evde Arkadaşını Bıçakladı
​Misafirliğe Gittiği Evde Arkadaşını Bıçakladı
bir rezidansa arkadaşlarına misafirliğe giden iki şahıs, gittikleri evde bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmada taraflardan biri mutfakta bulunan bıçağı alarak arkadaşını bıçakladı.
​Camide Taciz! Kız Öğrenciyi Camide Kuran Okurken Zorla Öptü
​Camide Taciz! Kız Öğrenciyi Camide Kuran Okurken Zorla Öptü
62 yaşındaki emekli Mazhar O., 20 yaşındaki üniversite öğrencisi K.Y.’yi taciz ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Gözaltına alınan polis ifadesinde, ”Şeytana uydum” dedi.
​Motosiklet İle Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü
​Motosiklet İle Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Fatih Altaylıdan Bomba Espiri! Nagehan'ın Meşhur Cep Telefonuna Meşhur Mesaj Geldi Anlaşılan
Fatih Altaylıdan Bomba Espiri! Nagehan'ın Meşhur Cep Telefonuna Meşhur Mesaj Geldi Anlaşılan
Habertürk seçim yayınında Nagehan Alçı'nın yayının terk etmesi gündeme oturdu. İşte Nagehan Alçı'nın yayının terk ettiği anlar...
ÖĞDER (Şuurlu Öğretmen Derneği) Genel Başkanı Hamdi SÜRÜCÜ Şanlıurfa’da
ÖĞDER (Şuurlu Öğretmen Derneği) Genel Başkanı Hamdi SÜRÜCÜ Şanlıurfa’da
Bir takım temaslara bulunmak üzere Şanlıurfa ya gelen ÖĞDER genel başkanı Hamdi SÜRÜCÜ ÖĞDER il temsilcisi Yunus YEĞİN ve yönetim kurulu üyeleri ile toplantı yaptı.
Barajda Feci Ölüm
Barajda Feci Ölüm
İnşaatında demir bağlarken asansör halatının boşalması sonucu 8 metrelik suya çakıldığı iddia edilen kişi, boğularak can verdi.
Şanlıurfa’da Yerli Tohumda Hasat Bereketi
Şanlıurfa’da Yerli Tohumda Hasat Bereketi
Şanlıurfa’nın tescillenen Polathan ve İlkhan buğdayı ile Ayhan isimli arpanın ilk hasadı yapıldı. Ürünlerden beklenenden fazla verim alınması çiftçilerin yüzünü güldürürken, hasat edilen üründe dönüm başına 900 ile 950 kilogram arasında verim elde edildi.
'Milletvekilleri Seçimi' Yazan Zarflar Hakkında Seçim Kurulundan Karar
'Milletvekilleri Seçimi' Yazan Zarflar Hakkında Seçim Kurulundan Karar
İstanbullu yenilenen seçim için 08.00’den itibaren sandık başına gitmeye başladı. Bazı zarflarda “Milletvekilleri Seçimi” yazdığı görüldü..
Kız Kardeşini Boğazını Bıçakla Keserek Öldürdü
Kız Kardeşini Boğazını Bıçakla Keserek Öldürdü
20 yaşındaki genç, iddiaya göre namus meselesi yüzünden 16 yaşındaki kız kardeşini bıçakla boğazını keserek öldürdü.
Mehmet Taştan, Şehitle İçin Mevlid-i Şerif Okudu
Mehmet Taştan, Şehitle İçin Mevlid-i Şerif Okudu
Şanlıurfa İl Müftüsü Mehmet Taştan İlimize ‘Şanlı’ ünvanı verilişinin 35. yıldönümünde, Şehit olan askerlerimiz için Tilaveti ve Mevlid-i Şerif okudu.
​Harran’daki Silahlı Kavgayla İlgili 3 Kişi Gözaltına Alındı
​Harran’daki Silahlı Kavgayla İlgili 3 Kişi Gözaltına Alındı
​Şanlıurfa’da Otomobil Kamyona Çarptı: 1 Ölü, 2 Yaralı
​Şanlıurfa’da Otomobil Kamyona Çarptı: 1 Ölü, 2 Yaralı
Mersin'deki Tren Kazasında Dehşet Detaylar! Şanlıurfalı Tarım İşçileri Mi Taşınıyordu?
Mersin'deki Tren Kazasında Dehşet Detaylar! Şanlıurfalı Tarım İşçileri Mi Taşınıyordu?
​Şanlıurfa’da Elektrik Teline Takılan Güvercin 20 Dönümlük Araziyi Kül Etti
​Şanlıurfa’da Elektrik Teline Takılan Güvercin 20 Dönümlük Araziyi Kül Etti
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:13
Güneş
04:59
Öğle
12:32
İkindi
16:24
Akşam
19:56
Yatsı
21:34
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿