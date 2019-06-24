​Misafirliğe Gittiği Evde Arkadaşını Bıçakladı

Evine Gittiği Arkadaşını Bıcakladı

Bıçakla birlikte yakalandı

Olay, Esenyurt Barbaros Hayrettin Paşa mahallesi 1993 sokakta bir rezidansta meydana geldi.Edinilen bilgilere göre, biri yabancı uyruklu iki kişi ortak arkadaşlarının yanına misafirliğe gitti. Misafirliğe giden yabancı uyruklu iki kişi bir süre sonra bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Ev sahibi arkadaşlarını ayırmaya çalışsa da başarılı olamadı. Mutfakta bulunan bıçağı alan şahıs, arkadaşını bıçaklayarak kaçtı.Sesleri duyan komşular polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri yaralı şahsı tedavi edilmesi için hastaneye kaldırdır. Olay yerine kısa sürede gelen Esenyurt Asayiş Büro Amirliğime bağlı ekipler de olayla ilgili inceleme başlatıp kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekipleri şahsı bıçakla birlikte kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.Editör: Bahar Yüksel