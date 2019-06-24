​İmamoğlu Oğlum Diyen Erkan Tan, Ordu Valisi İstanbul’a Atansın Dedi

Ordu Valisi İstanbul Valisi Olarak Atansın

Erkan Tan Ne Demişti?

Ekrem İmamoğlu'nu yalancılıkla suçlayan Erkan Tan, "Acilen vatandaşlar, Adalet ve Kalkınma Partisi'ni destekleyenler, başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı sevenler Ordu Valisi'nin İstanbul Valiliği'ne tayin edilmesini istiyorum" diyerek çağrıda bulundu.A Haber ekranlarından "Oğlum" diye hitap eden Erkan Tan, Ordu'da yaşanan VIP krizine de değindi. Tan, açıklamasında; "Acilen vatandaşlar, Adalet ve Kalkınma Partisi'ni destekleyenler, başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı sevenler Ordu Valisi'nin İstanbul Valiliği'ne tayin edilmesini istiyorum" dedi.Ekrem İmamoğlu'nun evrakta sahtecilik yaptığını öne süren Erkan Tan, "Aynı hareketi başka birisi yapsa. Mesela Ahmet Kaymaz gidip Anıtkabir'de İBB Başkanı diye imza atsa ne olur? Dolandırıcı olur. Ya adam evrakta sahtecilik yapıyor be, daha değilsin ki Ekremciğim sen, daha başkan olmadın oğlum" diye seslenmişti.Editör: Bahar Yüksel