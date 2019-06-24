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Bu haber 24 Haziran 2019 18:00:48 Tarihinde eklenmiştir.

​Mezarlar Kazıldı! Binlerce Büyü Ortaya Çıktı

Düzenlenen mezarlıkta bulunan büyüler şok etkisi yarattı. Yapılan çeşit çeşit büyüler toprak altından çıkarılırken, büyünün dinimizdeki yerinin ne olduğunu bilen gerçek Müslümanlar , “Büyü yapanın şerrinden Allah’a sığınırız” diyerek korkularını ifade etti.

​Mezarlar Kazıldı! Binlerce Büyü Ortaya Çıktı

Olayın nerde geçtiği tahmin edilememekle beraber, yeniden düzenlenen bir mezarlıkta yapılan kazılar sonucu mezarlara gömülen büyüler ele geçirildi. Kişisel kıyafetlere yapılan büyülerden tutun da çocuk olmaması için ve çiftlerin arasını bozmak için fotoğraflara yapılan büyüler görüldü.



 

Mezarlıktan Çıkan Büyüler Korkuttu

Kazı sırasında ortaya çıkan büyüleri gören vatandaş, çıkan malzemeleri fotoğraflayarak basına servis etti. Dinimizde yerinin ağır cezası olan büyülere ait malzemeleri gören vatandaşlar şok geçirirken ciddi anlamda çok korktuklarını da ifade etmekten geri durmadı.


İşte mezarlıktan çıkarılan büyüler;










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