​Mezarlar Kazıldı! Binlerce Büyü Ortaya Çıktı

Mezarlıktan Çıkan Büyüler Korkuttu

Olayın nerde geçtiği tahmin edilememekle beraber, yeniden düzenlenen bir mezarlıkta yapılan kazılar sonucu mezarlara gömülen büyüler ele geçirildi. Kişisel kıyafetlere yapılan büyülerden tutun da çocuk olmaması için ve çiftlerin arasını bozmak için fotoğraflara yapılan büyüler görüldü.Kazı sırasında ortaya çıkan büyüleri gören vatandaş, çıkan malzemeleri fotoğraflayarak basına servis etti. Dinimizde yerinin ağır cezası olan büyülere ait malzemeleri gören vatandaşlar şok geçirirken ciddi anlamda çok korktuklarını da ifade etmekten geri durmadı.İşte mezarlıktan çıkarılan büyüler;