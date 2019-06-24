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Bu haber 24 Haziran 2019 17:30:24 Tarihinde eklenmiştir.

​Camide Taciz! Kız Öğrenciyi Camide Kuran Okurken Zorla Öptü

62 yaşındaki emekli Mazhar O., 20 yaşındaki üniversite öğrencisi K.Y.’yi taciz ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Gözaltına alınan polis ifadesinde, ”Şeytana uydum” dedi.

​Camide Taciz! Kız Öğrenciyi Camide Kuran Okurken Zorla Öptü

Olay, 21 Haziran cuma günü saat 15.00 sıralarında, Konya’nın Meram ilçesine bağlı Şükran Mahallesi’ndeki camide yaşandı.


 

Kur’an Okuyan Kızı Taciz Etti

İddialara göre 22 yaşındaki üniversite öğrencisi K.Y öğle namazını kılmak için caminin kadınlar bölümüne girdi. Namaz kıldıktan sonra Kur’an-ı Kerim okuduğu sırada öğrencinin yanına camide bulunan emekli Mazhar O. yaklaştı ve “Benim ellerimi çok alim öptü, sen de öp” dedi. K.Y.’nin teklifi kabul etmemesi üzerine Mazhar O. bu kez cep telefonu numarasını istedi. Mazhar O., numarasını vermeyen K.Y.’nin sırtını okşayıp zorla yanaklarından öptü. Ardından K.Y.’ye yanağını uzatıp öpmesini isteyen Mazhar O., yine reddedilince bu kez zorla sarıldı.


 

Yanıma Gelip Elini Öpmemi İstedi

Olayın yaşanmasının ardından K.Y. isimli genç kız şahıstan şikayetçi olmak için polis merkezine gitti. K.Y verdiği ifadede: “Namaz kılmak için caminin kadınlar bölümüne geçtim. Namazdan sonra Kur’an-ı Kerim okumaya başladım. Bu sırada yanıma tanımadığı yaşlı biri geldi. Elini öpmemi istedi. Ben reddedince cep telefonu numaramı istedi. Onu da vermeyince sırtımı elleyerek, yanaklarımdan öptü. Daha sonra benim de kendisini öpmemi istedi. Bunu geri çevirince beni kucaklayarak sarıldı.” 




 

Taciz Etti, Şeytana Uydum Dedi

K.Y.’nin şikayeti üzerine Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, caminin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek Mazhar O.’yu yakaladı. Gözaltına alınan Mazhar O.’nun, emniyette alınan ifadesinde, “Şeytana uydum” dediği bilgisi edinildi. 

Mazhar O. Emniyetteki ifadelerinin ardından, adliyeye sevk edilecek.




Editör: Bahar Yüksel




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​Camide Taciz! Kız Öğrenciyi Camide Kuran Okurken Zorla Öptü
​Camide Taciz! Kız Öğrenciyi Camide Kuran Okurken Zorla Öptü
62 yaşındaki emekli Mazhar O., 20 yaşındaki üniversite öğrencisi K.Y.’yi taciz ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Gözaltına alınan polis ifadesinde, ”Şeytana uydum” dedi.
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