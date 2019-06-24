​Kilosu 20 Liraydı! Yerli Sarımsak Çıktı!

Sarımsağın Faydaları Nelerdir?

Sarımsağın Zararları Nelerdir?

Önceki haftalarda başka illerden pazara getirilen sarımsağın 20 liradan arasında satıldığını söyleyen sarımsak yetiştiricisi Osman Arı,” Kütahya’nın Hisarcık ilçesine bağlı Ulaşlar köyünde hasadını yaptığımız yerli sarımsağı bu hafta 8 liradan satışa sunduk. Sarımsağı yetiştirme sürecinde sadece hayvan gübresi kullanıyoruz. Zamanında yaptığımız çapa ve sulama sayesinde sarımsaklarda kendine has tat oluşmaktadır. Bu nedenle vatandaş ucuz ve organik olması nedeniyle yerli sarımsağı tercih etmektedir” dedi.-Güçlü bir antibiyoktik olan sarımsak enfeksiyonlara karşı savaşarak bağışıklık sistemini güçlendirir.-Kalp dostu olan sarımsak, kan dolaşımını hızlandırarak kalp krizi ve felç geçirmeye neden olabilecek damar tıkanıklıklarının önüne geçer.-Kansere yakalanma riskini azaltır.-Pankreas ve kolon kanserini önleyici özelliği vardır. Kanserli hücrelerin gelişimini yavaşlatır.-Alzheimer hastalığına iyi gelir.-Kan şekeri seviyesini düşürür.-Atardamar kireçlenmesinin önüne geçer.-Kandaki kolesterol düzeyini düşürür.-Yüksek tansiyonu düşürür.-Bağırsak kurtları ve vücutta bulunan diğer parazitleri öldürür.-Akciğer, karaciğer, safra kesesi ve kalp gibi önemli organları güçlendirir.-İdrar söktürücü özelliği vardır.-Kalbi beslyene kroner damarları genişletir.-Kalp adelelerini güçlendirir.-Kabızlığı önler.-Diş ağrısına iyi gelir.-Saç tedavisinde de kullanılan sarımsak saç dökülmesini yavaşlatır.-Vücudu sivri sinek ve haşerelerden korur.-Ateş ve tansiyon düşürücü özelliğe sahiptir.-Mantar tedavisine yardımcı olur.-Kulak iltihaplanmasını giderir.-Mide ve bağırsaklarda oluşan enfeksiyonları öldürerek dezenfekte eder.-İştah açar.-Vücutta oluşan yara ve çıbanları yok eder.-Bronşite ve diğer nefes borusu rahatsızlıklarına iyi gelir.-Safra salgısının salınımını arttırır.-İdrar yolları ve böbreklerde taş oluşumunun önüne geçer.-Cinsel gücü arttırır.-Balgam, idrar, safra ve gaz söktürücü özelliktedir.Her şeyin fazlasının zarar olduğu gibi sarımsağında fazlası zararlı olabilir. Aşırı tüketildiğinde mide de ağrı ve ciltte kaşıntı ile karşılaşılmıştır.-Aşırı tüketim sonucunda halsizlik ve baş ağrısı gibi sorunlar ortaya çıkar.-Kan inceltici özelliğinden dolayı, kan inceltici ilaç kullanan hastalar kesinlikle doktorlarına danışmadan kullanmamalıdırlar.-Bazı uzmanlar doğum kontrol haplarının etkisini azalttığını ileri sürmektedirler.Editör: Bahar Yüksel