Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Bu haber 24 Haziran 2019 14:00:03 Tarihinde eklenmiştir.

​Kilosu 20 Liraydı! Yerli Sarımsak Çıktı!

Yerli sarımsağın pazar tezgahlarında yerini almasıyla önceki günlerde kilosu 20 liradan satılan sarımsak 8 liraya kadar düştü.

​Kilosu 20 Liraydı! Yerli Sarımsak Çıktı!

Önceki haftalarda başka illerden pazara getirilen sarımsağın 20 liradan arasında satıldığını söyleyen sarımsak yetiştiricisi Osman Arı,” Kütahya’nın Hisarcık ilçesine bağlı Ulaşlar köyünde hasadını yaptığımız yerli sarımsağı bu hafta 8 liradan satışa sunduk. Sarımsağı yetiştirme sürecinde sadece hayvan gübresi kullanıyoruz. Zamanında yaptığımız çapa ve sulama sayesinde sarımsaklarda kendine has tat oluşmaktadır. Bu nedenle vatandaş ucuz ve organik olması nedeniyle yerli sarımsağı tercih etmektedir” dedi. 







 

Sarımsağın Faydaları Nelerdir?

-Güçlü bir antibiyoktik olan sarımsak enfeksiyonlara karşı savaşarak bağışıklık sistemini güçlendirir.

-Kalp dostu olan sarımsak, kan dolaşımını hızlandırarak kalp krizi ve felç geçirmeye neden olabilecek damar tıkanıklıklarının önüne geçer.

-Kansere yakalanma riskini azaltır.

-Pankreas ve kolon kanserini önleyici özelliği vardır. Kanserli hücrelerin gelişimini yavaşlatır.

-Alzheimer hastalığına iyi gelir.

-Kan şekeri seviyesini düşürür.

-Atardamar kireçlenmesinin önüne geçer.

-Kandaki kolesterol düzeyini düşürür.

-Yüksek tansiyonu düşürür.

-Bağırsak kurtları ve vücutta bulunan diğer parazitleri öldürür.

-Akciğer, karaciğer, safra kesesi ve kalp gibi önemli organları güçlendirir.

-İdrar söktürücü özelliği vardır.

-Kalbi beslyene kroner damarları genişletir.

-Kalp adelelerini güçlendirir.

-Kabızlığı önler.

-Diş ağrısına iyi gelir.

-Saç tedavisinde de kullanılan sarımsak saç dökülmesini yavaşlatır.

-Vücudu sivri sinek ve haşerelerden korur.

-Ateş ve tansiyon düşürücü özelliğe sahiptir.

-Mantar tedavisine yardımcı olur.

-Kulak iltihaplanmasını giderir.

-Mide ve bağırsaklarda oluşan enfeksiyonları öldürerek dezenfekte eder.

-İştah açar.

-Vücutta oluşan yara ve çıbanları yok eder.

-Bronşite ve diğer nefes borusu rahatsızlıklarına iyi gelir.

-Safra salgısının salınımını arttırır.

-İdrar yolları ve böbreklerde taş oluşumunun önüne geçer.

-Cinsel gücü arttırır.

-Balgam, idrar, safra ve gaz söktürücü özelliktedir.








 

Sarımsağın Zararları Nelerdir?

Her şeyin fazlasının zarar olduğu gibi sarımsağında fazlası zararlı olabilir. Aşırı tüketildiğinde mide de ağrı ve ciltte kaşıntı ile karşılaşılmıştır.

-Aşırı tüketim sonucunda halsizlik ve baş ağrısı gibi sorunlar ortaya çıkar.

-Kan inceltici özelliğinden dolayı, kan inceltici ilaç kullanan hastalar kesinlikle doktorlarına danışmadan kullanmamalıdırlar.

-Bazı uzmanlar doğum kontrol haplarının etkisini azalttığını ileri sürmektedirler.






Editör: Bahar Yüksel
Etiketler
Yorum Yap
Sağlık
​Kilosu 20 Liraydı! Yerli Sarımsak Çıktı!
​Kilosu 20 Liraydı! Yerli Sarımsak Çıktı!
Yerli sarımsağın pazar tezgahlarında yerini almasıyla önceki günlerde kilosu 20 liradan satılan sarımsak 8 liraya kadar düştü.
​105 Yaşında Anjiyo Oldu! Hayata Yeniden Tutuldu
​105 Yaşında Anjiyo Oldu! Hayata Yeniden Tutuldu
2 çocuk babası 105 yaşındaki Ali Çiçek, geçirdiği kalp krizi nedeniyle sevk edildiği Medical Park Elazığ Hastanesi’nde anjiyo olarak sağlığına kavuştu.
​Piyasa Değeri 3 Milyon Lira Olan İlaç Ele Geçirildi
​Piyasa Değeri 3 Milyon Lira Olan İlaç Ele Geçirildi
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir otobüs firmasına ait yolcu otobüsünde yasa dışı sevkıyatının sağlanacağı piyasa değeri 3 milyon lira olan 27 bin 230 adet kanser, şeker, kas erimesi ilacı, 390 adet prospektüs ve 320 adet boş ilaç kutusu ele geçirildi.
​Kafadan Yapışık Siyam İkizleri 1 Yaşında
​Kafadan Yapışık Siyam İkizleri 1 Yaşında
Sezaryenle dünyaya gelen siyam ikizleri bir yaşına girdi. Siyam ikizlerin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten ailesi, ikizlerini ameliyat ettirmek için çareyi yurt dışında aradıklarını belirtti.
​Estetik Mağduru Kadının Yüzü Tanınmaz Hale Geldi
​Estetik Mağduru Kadının Yüzü Tanınmaz Hale Geldi
Özel bir hastanede estetik yaptıran Feryal Mansuroğlu’nun yüzü tanınmaz hale geldi.
Tatil Yapmanın 14 Faydası
Tatil Yapmanın 14 Faydası
Psikiyatrist Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney, tatil yapmanın faydalarını anlattı.
​Kanser de Dâhil 55 İlaç Daha Geri Ödeme Listesine Alındı
​Kanser de Dâhil 55 İlaç Daha Geri Ödeme Listesine Alındı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ikisi kanser olmak üzere 55 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını açıkladı.Bakan Selçuk, bu ilaçlardan 39’unun yerli üretim olduğunu belirtti.
Güneş Çarpması” Konusunda Uyarı
Güneş Çarpması” Konusunda Uyarı
Devlet Hastanesi Cildiye Doktoru Lale Ateş, güneş çarpmasının en yaygın belirtileri vücut ısısında artış, deride kızarıklık, terlemede değişiklik, çarpıntı, bulantı, kusma, baş ağrısı ve dönmesi, son olarak da şuur bulanıklığı olduğunu söyledi.
Yaz Tatili İçin Ebeveynlere Öneriler
Yaz Tatili İçin Ebeveynlere Öneriler
Psikolog Batuhan Toprak, Çocukların ve gençlerin beklediği yaklaşık 3 aylık yaz tatili öncesi ebeveynleri uyardı.
​Yazın cildinizi korumanın püf noktaları! Yaz mevsiminde cilt bakımı nasıl yapılmalı?
​Yazın cildinizi korumanın püf noktaları! Yaz mevsiminde cilt bakımı nasıl yapılmalı?
Dr.Fevzi Özgönül, özellikle güneş yanığı, lekeler ve dökülmeler konusunda çok önemli uyarılarda bulundu ve tarifini verdiği “Zerdeçal Maskesini uygulayarak cildinizi yenileyebilirsiniz” dedi.
​Olta Balıkçıları Dikkat! Karşılaşılan En Tehlikeli Tür
​Olta Balıkçıları Dikkat! Karşılaşılan En Tehlikeli Tür
Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye’de yaşayan en tehlikeli türlerden biri olan Trakonya balığı Bursa’nın Mudanya ve Kapaklı sahillerinde oltaya takıldı. İki kişiyi zehirleyen Trakonya balığı sosyal medyada büyük dikkat çekti.
​Saçlarını Yaptırmak İçin Kuaföre Gitti, Bu Hale Geldi
​Saçlarını Yaptırmak İçin Kuaföre Gitti, Bu Hale Geldi
Saçlarına röfle yaptırmak için kuaföre giden genç kadın az kalsın canından oluyordu.
Mersin'deki Tren Kazasında Dehşet Detaylar! Şanlıurfalı Tarım İşçileri Mi Taşınıyordu?
Mersin'deki Tren Kazasında Dehşet Detaylar! Şanlıurfalı Tarım İşçileri Mi Taşınıyordu?
​Şanlıurfa’da Elektrik Teline Takılan Güvercin 20 Dönümlük Araziyi Kül Etti
​Şanlıurfa’da Elektrik Teline Takılan Güvercin 20 Dönümlük Araziyi Kül Etti
​Şanlıurfa’da 90 Derecede Zorlu Mesai
​Şanlıurfa’da 90 Derecede Zorlu Mesai
Şanlıurfa Valisi ve KaymakamlarToplandı!
Şanlıurfa Valisi ve KaymakamlarToplandı!
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:13
Güneş
04:59
Öğle
12:32
İkindi
16:24
Akşam
19:56
Yatsı
21:34
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿