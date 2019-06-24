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Bu haber 24 Haziran 2019 12:30:58 Tarihinde eklenmiştir.

​Biber, Patlıcan Kurutma Zamanı Geldi! Yeni Sezon Fiyatları Ne Kadar?

Sıcak havalarla birlikte kurutulmaya başlanan biber ve patlıcan gibi sebzeler, kenti kırmızıya boyadı.

​Biber, Patlıcan Kurutma Zamanı Geldi! Yeni Sezon Fiyatları Ne Kadar?

Gaziantep’te sıcak hava en çok, "kurutma" olarak bilinen oyulmuş ve kurutulmuş sebze işi yapanların yüzünü güldürüyor. Osmanlı mutfağının vazgeçilmezi olan kurutmalık sebzeler, günümüzde de Türk mutfağına lezzet katarken, gastronomi kenti Gaziantep'teki araziler rengarenk hale dönüşüyor. Kurutmalığın yoğun olarak yapıldığı kentlerden olan Gaziantep’te her gün milyonlarca sebze tek tek elle oyularak, 45 ve 50’şerli sıra halinde ipe diziliyor. Kurutulmak için "çatı" olarak adlandırılan sırıklara gerilen biberler, günlerce güneş altında bırakılarak kurutuluyor. Kentte 41 dereceyi aşan sıcaklarda günlerce kurutulan biberler bir-iki hafta içerisinde toplanıp, çürükleri ayıklanıyor. 

Kurutma işiyle uğraşan Mustafa Bozkurt, yapılan işin zorluğuna dikkat çekerek, "Biber toplanıyor, oyuluyor. İpe çekiliyor, çatı denilen direklere asılıyor. Kışın olursa, kuruması 20-25 gün sürüyor. Yaz aylarında 5-6 günde süreçte kurutulmuş hale geliyor Sofralarda güzel bir lezzet oluyor. Kolay bir şey değil" dedi. 



 

10-20 TL'den satılıyor 

Kent ve bölge pazarına sunulmak için hazır hale getirilen biber ve patlıcan gibi sebze kurutmalarının düzinesi ise kalitesine göre 10-20 TL arasında satışa sunuluyor. Kurutmaların yoğun ilgi gördüğünü belirten Mustafa Bozkurt, "Bir ipte, bir sırada 45-50 tane biber oluyor. Perakende satışı 10 ile 20 TL arasında biberin kalitesine göre satılıyor. Yoğun ilgi oluyor. Öyle böyle değil. Her evde muhakkak bulunan bir şey. Bir ev taşınmış olsa bile o evde muhakkak duvara asılı, kurutulan biberleri görürsünüz" şeklinde konuştu. 



 

Yeni sezon fiyatları henüz belli değil 

Yeni sezon ürünlerinin kaç TL'den satılacağının henüz belli olmadığını belirten Bozkurt, "Tüketiciye kötü haber vermeyelim, iştahını kaçırmayalım şimdiden. Ürünlerimiz güzel yetişiyor. Kuruma sezonunda şu anda" ifadelerini kullandı. 


 

24 saat nöbet tutuyorlar 

Bozkurt, hırsızlığa karşı 24 saat ürünlerin başında nöbet tutulduğunu da söyleyerek, "Güneşin altında, 41 derecede sabahtan akşama kadar bekliyoruz. Gece nöbetçilerimiz oluyor, onlar da geceden sabaha kadar bekliyorlar. Hırsızlığa karşı düdüğümüz var. Uyarıyoruz, ikaz ediyoruz. Aksi durumlarda ise jandarmaya ihbar ediyoruz. Gerekli her önlemi alıyoruz. Bir sıkıntımız olmuyor" diye konuştu. 



 

Kent kırmızıya boyanıyor 

Yüzlerce kişi için geçim kaynağı olan biberlerin rengi, çatılarda günlerce kaldığı güneşin altında yeşilden kırmızıya dönüyor. Kıpkırmızı olan biber kurutmalıkları, kurutmanın yapıldığı arazileri adeta kırmızıya boyuyor. 





Editör: Bahar Yüksel
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