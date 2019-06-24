​40 Yaşında Damatsız Düğün Hayali Gerçek Oldu

Damat Dışında Hiçbir Eksik Yok

Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesine bağlı Hüseyinbeyobası köyünde ikamet eden zihinsel engelli Mennune Ünlü’nün (40), tek hayali olan beyaz gelinliği giyip, düğünde doyasıya eğlenmekti. Müzeyyen ve babası Yusuf Ünlü kızlarının hayalini gerçekleştirmek için önce; “Özlem duymuş olduğum gelinlik giyme hayalini gerçekleştirmek için sizleri de bekliyorum” şeklinde hazırlanan düğün davetiyesini dağıttı.Damat dışında hiçbir eksiğin olmadığı düğün bütün detaylarıyla planlandı. Arkadaşları, süsledikleri gelin arabasıyla Mennune Ünlü’yü evinden alarak kuaföre götürdü. Burada saçı ve makyajı yapılan zihinsel engelli genç kız, hayalini kurduğu gelinliğini giydikten sonra “hayaldi gerçek oldu” yazılı gelin arabasına bindi. Düğün alanına gelen Ünlü, babası ve kardeşleriyle birlikte dans edip çiftetelli oynadı. Kına merasiminde ise Ünlü’nün eline kına yakıldı, çiftetelli oynarken testi kırdırıldı.Mennune Ünlü, “Tek hayalim gelinlik giymekti. Çok mutluyum” dedi.Editör: Bahar Yüksel