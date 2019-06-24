​Şanlıurfa’da Motosikletin Çarptığı Çocuk Yoğun Bakımda

- Ceylanpınar’da motosiklet kazası:1 yaralı
Sokakta Oynayan Çocuğa ÇarptıAlınan bilgiye göre, kaza Cumhuriyet mahallesi 391.sokakta meydana geldi. Plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen motosiklet sokakta oyun oynayan 5 yaşındaki Yağmur Ada A’ya çarptı.
Çocuk Yoğun Bakıma AlındıÇarpmanın etkisiyle savrulan çocuk komşuların yardımıyla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ayağı kırık, kafatasında çatlak tespit edilen küçük çocuk ambulansla Şanlıurfa’ya sevk edildi. Küçük çocuğun yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Editör Bahar Yüksel
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