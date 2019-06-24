​Şanlıurfa’da Motosikletin Çarptığı Çocuk Yoğun Bakımda

Bu haber 24 Haziran 2019 10:00:03 Tarihinde eklenmiştir.

Sokakta Oynayan Çocuğa Çarptı

Çocuk Yoğun Bakıma Alındı

- Ceylanpınar’da motosiklet kazası:1 yaralıAlınan bilgiye göre, kaza Cumhuriyet mahallesi 391.sokakta meydana geldi. Plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen motosiklet sokakta oyun oynayan 5 yaşındaki Yağmur Ada A’ya çarptı.Çarpmanın etkisiyle savrulan çocuk komşuların yardımıyla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ayağı kırık, kafatasında çatlak tespit edilen küçük çocuk ambulansla Şanlıurfa’ya sevk edildi. Küçük çocuğun yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Editör Bahar Yüksel