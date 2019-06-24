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Bu haber 24 Haziran 2019 11:00:32 Tarihinde eklenmiştir.

​Motosiklet İle Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

​Motosiklet İle Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü

- Gaziantep'te motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 


 

Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı

Edinilen bilgiye göre, İslahiye Şahmaran Mahallesi mevkiinde seyir halindeki K.A. (59) yönetimindeki 27 ST 380 plakalı motosiklet ile plakası alınamayan B.G. yönetimindeki otomobilin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü K.A. ağır yaralandı. Kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesi sonrası İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 




Editör: Bahar Yüksel
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Asayiş
​Motosiklet İle Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü
​Motosiklet İle Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
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