​Harran’da İki Aile Arasında Silahlı Kavga! 1 Ölü, 1 Yaralı

Harran’da Çıkan Kavgada 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Edinilen bilgiye göre kavga, Harran ilçesine bağlı Başak kırsal Mahallesinde yaşandı.İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki aile arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Halil Göçer ve Mehmet D. yaralandı. Olay yerine giden ambulanslarla Harran ve Akçakale Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Halil Göçer yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.Editör: Bahar Yüksel