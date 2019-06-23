Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Bu haber 23 Haziran 2019 22:30:17 Tarihinde eklenmiştir.

ÖĞDER (Şuurlu Öğretmen Derneği) Genel Başkanı Hamdi SÜRÜCÜ Şanlıurfa’da

Bir takım temaslara bulunmak üzere Şanlıurfa ya gelen ÖĞDER genel başkanı Hamdi SÜRÜCÜ ÖĞDER il temsilcisi Yunus YEĞİN ve yönetim kurulu üyeleri ile toplantı yaptı.

ÖĞDER (Şuurlu Öğretmen Derneği) Genel Başkanı Hamdi SÜRÜCÜ Şanlıurfa’da

Şanlıurfa da ki MİLKO il temsilcileriyle de bir toplantı yapan genel başkan SÜRÜCÜ sonrasın da ÖĞDER il temsilcisi Yunus YEĞİN ile basın açıklaması yaptı




Genel başkan SÜRÜCÜ açıklamaya söyle devam etti- şuurlu öğretmenler derneği olarak biz Türkiye de 63 ilde 64 şubemizle çalışmalarımızı yapıyoruz.
Şuurlu öğretmenler derneğinin mahiyeti nedir birkaç cümle ile bunu söyleyelim  bu gün dernek olarak Türkiye nin eğitim sorunları ile ilgili eksikleri ortaya koymak ve bu eksikliklerin düzeltilmesi için milli eğitimin çalışmalarına destek olmak bunu için uğraşıyoruz çünkü  bu gün görüyoruz ki türkiyede ve dünyada nesiller ahlaken çöküşe doğru gidiyor özelikle yüzde 99’ü Müslüman olan Türkiye de gençliğimizin gidişatı iyi değil burada eğitimin üzerine düşen çok görevler var, bu görevlerin tamamlanması için ve bu görevlerin eksiksiz yapılması için üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz



Bugün Türkiye de eğitimin en büyük sıkıntısı eğitimin yönünün ve referansının iyi olmamsı çünkü eğitimin yönü batıdır refaransı batıdır Avrupa birliğidir.Avrupa bir referanslı bir eğitim Türkiye ye bir hayır getirecek değildir. Bizim inancımızı, kültürümüzü, ahlakı değerlerimizi temel alan bir eğitim düzeninin olmasıdır bizim arzumuz biz bunun için uğraşıyoruz milli eğitim bakanlığına da bunu anlatmaya çalışıyoruz.





Milli eğitim bakanlığını yaptığı ders kitapları ilgili çalışmalarımızda ders  kitaplarında bizim İnancımıza uyuşmayan yerleri tespit edip bunun düzeltilmesi için bakanlığa tekliflerde bulunuyoruz


Editör: Ahmet  Şen
 


 
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
Fatih Altaylıdan Bomba Espiri! Nagehan'ın Meşhur Cep Telefonuna Meşhur Mesaj Geldi Anlaşılan
Fatih Altaylıdan Bomba Espiri! Nagehan'ın Meşhur Cep Telefonuna Meşhur Mesaj Geldi Anlaşılan
Habertürk seçim yayınında Nagehan Alçı'nın yayının terk etmesi gündeme oturdu. İşte Nagehan Alçı'nın yayının terk ettiği anlar...
ÖĞDER (Şuurlu Öğretmen Derneği) Genel Başkanı Hamdi SÜRÜCÜ Şanlıurfa’da
ÖĞDER (Şuurlu Öğretmen Derneği) Genel Başkanı Hamdi SÜRÜCÜ Şanlıurfa’da
Bir takım temaslara bulunmak üzere Şanlıurfa ya gelen ÖĞDER genel başkanı Hamdi SÜRÜCÜ ÖĞDER il temsilcisi Yunus YEĞİN ve yönetim kurulu üyeleri ile toplantı yaptı.
Barajda Feci Ölüm
Barajda Feci Ölüm
İnşaatında demir bağlarken asansör halatının boşalması sonucu 8 metrelik suya çakıldığı iddia edilen kişi, boğularak can verdi.
Şanlıurfa’da Yerli Tohumda Hasat Bereketi
Şanlıurfa’da Yerli Tohumda Hasat Bereketi
Şanlıurfa’nın tescillenen Polathan ve İlkhan buğdayı ile Ayhan isimli arpanın ilk hasadı yapıldı. Ürünlerden beklenenden fazla verim alınması çiftçilerin yüzünü güldürürken, hasat edilen üründe dönüm başına 900 ile 950 kilogram arasında verim elde edildi.
'Milletvekilleri Seçimi' Yazan Zarflar Hakkında Seçim Kurulundan Karar
'Milletvekilleri Seçimi' Yazan Zarflar Hakkında Seçim Kurulundan Karar
İstanbullu yenilenen seçim için 08.00’den itibaren sandık başına gitmeye başladı. Bazı zarflarda “Milletvekilleri Seçimi” yazdığı görüldü..
Kız Kardeşini Boğazını Bıçakla Keserek Öldürdü
Kız Kardeşini Boğazını Bıçakla Keserek Öldürdü
20 yaşındaki genç, iddiaya göre namus meselesi yüzünden 16 yaşındaki kız kardeşini bıçakla boğazını keserek öldürdü.
Mehmet Taştan, Şehitle İçin Mevlid-i Şerif Okudu
Mehmet Taştan, Şehitle İçin Mevlid-i Şerif Okudu
Şanlıurfa İl Müftüsü Mehmet Taştan İlimize ‘Şanlı’ ünvanı verilişinin 35. yıldönümünde, Şehit olan askerlerimiz için Tilaveti ve Mevlid-i Şerif okudu.
Yere Düşen Elektrik Kablosu Panik Yaşattı
Yere Düşen Elektrik Kablosu Panik Yaşattı
Mahalleli yere düşen kabloya müdahalede geç kalan ekiplere tepki gösterdi
6 Yaşındaki Kayıp Çocuk Sulama Havuzunda Ölü Bulundu
6 Yaşındaki Kayıp Çocuk Sulama Havuzunda Ölü Bulundu
Ailesi tarafından kayıp olarak aranan 6 yaşındaki çocuk sulama havuzunda ölü bulundu.
Borçlarından Dolayı Bunalıma Giren Şahıs İntihar Girişiminde Bulundu
Borçlarından Dolayı Bunalıma Giren Şahıs İntihar Girişiminde Bulundu
Borçlarından dolayı bunalıma giren şahıs, inşaat halindeki 7 katlı binaya çıkarak intihar girişiminde bulundu.
İşten Çıkarılınca Dehşet Saçtı
İşten Çıkarılınca Dehşet Saçtı
Kavga ettiği ve aleyhinde verdikleri ifade ile işten çıkartılmasına neden olan 2 iş arkadaşını silahla yaralayan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Kız Kardeşine Sarkıntılık Yaptığını İddia Ettiği Şahsı Bıçakla Yaraladı
Kız Kardeşine Sarkıntılık Yaptığını İddia Ettiği Şahsı Bıçakla Yaraladı
Bir kişi, kız kardeşine sarkıntılık yaptığını iddia ettiği bir şahsı önce darp etti, sonra bıçakla yaraladı.
​Şanlıurfa’da Uzun Namlulu Silaha Sahip Olanların Silahları Toplanacak
​Şanlıurfa’da Uzun Namlulu Silaha Sahip Olanların Silahları Toplanacak
​Yeni Askerlik Sistemine Göre, Şanlıurfa’da Askerlik Yapanlar Daha Fazla Maaş Alacak
​Yeni Askerlik Sistemine Göre, Şanlıurfa’da Askerlik Yapanlar Daha Fazla Maaş Alacak
​Urfalı İşçiler ile İşverenlerin Kavgasında Silahlar Konuştu! 5 Yaralı
​Urfalı İşçiler ile İşverenlerin Kavgasında Silahlar Konuştu! 5 Yaralı
​Şanlıurfa’da Dolandırıcılık Operasyonu! Vatandaşları 11 Milyon Lira Dolandırmış
​Şanlıurfa’da Dolandırıcılık Operasyonu! Vatandaşları 11 Milyon Lira Dolandırmış
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:13
Güneş
04:59
Öğle
12:32
İkindi
16:24
Akşam
19:56
Yatsı
21:34
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿