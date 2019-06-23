ÖĞDER (Şuurlu Öğretmen Derneği) Genel Başkanı Hamdi SÜRÜCÜ Şanlıurfa’da

Şanlıurfa da ki MİLKO il temsilcileriyle de bir toplantı yapan genel başkan SÜRÜCÜ sonrasın da ÖĞDER il temsilcisi Yunus YEĞİN ile basın açıklaması yaptıGenel başkan SÜRÜCÜ açıklamaya söyle devam etti- şuurlu öğretmenler derneği olarak biz Türkiye de 63 ilde 64 şubemizle çalışmalarımızı yapıyoruz.Şuurlu öğretmenler derneğinin mahiyeti nedir birkaç cümle ile bunu söyleyelim bu gün dernek olarak Türkiye nin eğitim sorunları ile ilgili eksikleri ortaya koymak ve bu eksikliklerin düzeltilmesi için milli eğitimin çalışmalarına destek olmak bunu için uğraşıyoruz çünkü bu gün görüyoruz ki türkiyede ve dünyada nesiller ahlaken çöküşe doğru gidiyor özelikle yüzde 99’ü Müslüman olan Türkiye de gençliğimizin gidişatı iyi değil burada eğitimin üzerine düşen çok görevler var, bu görevlerin tamamlanması için ve bu görevlerin eksiksiz yapılması için üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruzBugün Türkiye de eğitimin en büyük sıkıntısı eğitimin yönünün ve referansının iyi olmamsı çünkü eğitimin yönü batıdır refaransı batıdır Avrupa birliğidir.Avrupa bir referanslı bir eğitim Türkiye ye bir hayır getirecek değildir. Bizim inancımızı, kültürümüzü, ahlakı değerlerimizi temel alan bir eğitim düzeninin olmasıdır bizim arzumuz biz bunun için uğraşıyoruz milli eğitim bakanlığına da bunu anlatmaya çalışıyoruz.Milli eğitim bakanlığını yaptığı ders kitapları ilgili çalışmalarımızda ders kitaplarında bizim İnancımıza uyuşmayan yerleri tespit edip bunun düzeltilmesi için bakanlığa tekliflerde bulunuyoruzEditör: Ahmet Şen