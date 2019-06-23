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Bu haber 23 Haziran 2019 21:00:46 Tarihinde eklenmiştir.

Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Seslendi, Sizinle Çalışmaya Hazırım

Kesin olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, sonuçların ardından düzenlediği basın açıklamasında, “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Milyonlarca oy almak, çok büyük sevgi gösterilerine mahzar olmak, iltifatlar duymak liderlerin ayağını yerden kesmemeli, aksine mahcup etmeli. Milyonlarca insana mahcup olmamak için çok çalışacağım” dedi.

Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Seslendi, Sizinle Çalışmaya Hazırım

Kesin olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP adayı Ekrem İmamoğlu, Seçim Koordinasyon Merkezi'nde basın açıklaması düzenledi. Seçim sonuçlarını değerlendiren İmamoğlu, "Ülkemize ve dünya kenti İstanbul'umuza seçim neticeleri hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
Türkiye'de 31 Mart akşamı demokrasi saatinin durdurulduğunu söyleyen İmamoğlu, "Saatleri durdurarak zamanın akışını önleyemezsiniz. Gerçekleri de üzerini örterek gizleyemezsiniz. Bugün sandıklardan oy pusulalarının yanı sıra bir de hesap pusulasının çıktığını tüm vatandaşlarıma duyurmak isterim. Vatandaş 31 Mart'tan bu güne ülkeye yaşatılanların, yapılan büyük haksızlığın hesabını bir avuç insana kesmiştir. İstanbul'da herkes için yeni bir sayfa açıldı. Bu yeni sayfada İstanbul'da artık adalet, eşitlik, sevgi, hoşgörü olacak. İsraf, şatafat, kibir ve ötekileştirme bitecek. 16 milyon İstanbullu demokrasiye olan inancımız tazelemiştir. Bunu yalnız bana oy verenler değil, seçimleri olgunluk ve sükunet içinde geçiren tüm vatandaşlarımız sağlamıştır" şeklinde konuştu.


 

“Bu Benim Hayatımdaki En Onurlu Görevdir”

İstanbul'da herkesi kucaklayacağını söyleyen İmamoğlu, "Benim için sandıktan bu sefer görev emri çıkmıştır. Vatandaş bana İstanbul'da işsizlikle mücadele seferberliği, yeşil alanlarla donatma seferberliği, ulaşım seferberliği için kutsal bir görev vermiştir. Bu benim hayatımdaki en onurlu görevdir Bu görevi İstanbullulara mahcup olmadan layıkıyla yapmaktan başka hiçbir önceliğim olmayacaktır. İstanbul ittifakı Türkiye için var olan pek çok ön yargıyı da yok etmiştir. Biz hayat tarzı, görünüşü, konuşması, siyasi düşüncesi birbirinden çok farklı insanlar olarak sevgi ve saygı ortaklığında buluştuk. Bugünden sonra her kim giyimine bakarak, hayat tarzına bakarak bir başkası hakkında ön yargı oluşturuyorsa İstanbul ittifakı aklına gelsin. Artık ön yargı ve ayrıştırma dönemi bitmiştir. Kardeşlik sevgi ve saygı dönemi başlamıştır. Bu kenti tek başıma yönetecek değilim. Öyle bir deha dünyada da yok zaten. Her kesimden en üst seviyede yararlanacağım. Siyasi görüşü ne olursa olsun liyakat, çalışkanlık ve millete hizmet aşkı olan herkes benimle çalışabilir. Parti merkezlerinden, illerinden alınan referans kağıtlarıyla işe girme dönemleri bitmiştir” diye konuştu.

 


“Milyonlarca İnsana Mahcup Olmamak İçin Çok Çalışacağım”

Siyasi partilerin kutsal yapılar değil milletin kalkınması için çalışan yapılar olduğunu vurgulayan İmamoğlu, “Partiler bir amaç değil hizmette bir araçtır. Partiler gibi liderleri de kutsal değildir. Bir parti başkanı, bir belediye başkanı ya da bir cumhurbaşkanı fark etmez. Bunları kutsallaştırmak, milletin üzerinde bir yere konumlandırmak asla doğru değildir. Liderlerin yeri milletin üstünde değil içinden olmayı gerektirir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Milyonlarca oy almak, çok büyük sevgi gösterilerine mahzar olmak, iltifatlar duymak liderlerin ayağını yerden kesmemeli aksime mahcup etmeli. Başta kendime gösterilen bu büyük sevgi karşısında ancak boynumu bükerim. Milyonlarca insana mahcup olmamak için çok çalışacağım. Sorumluluğumuz var ama herkese duyurmak istiyoruz ki gençliğimiz ve çalışkanlığımız var” açıklamalarında bulundu.


 

“Sayın Cumhurbaşkanı Sizinle Uyum İçerisinde Çalışmaya Hazırım”

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da seslenen İmamoğlu, konuşmalarını şöyle sürdürdü:
“Sayın Cumhurbaşkanı; depreme hazırlık gibi, daha hızlı metro yapmak gibi, mülteci konuları gibi İstanbul’un acil sorunlarında merkezi ve yerel yönetimin uyumlu çalışmasını sağlamanın önemi ortadadır. Seçim öncesinde vatandaşa anlattığım ve onay aldığım yol haritasına uygun olarak sizinle uyum içerisinde çalışmaya hazırım. Buna talibim. Hiçbir siyasi mesele vatandaşımızın huzurundan, mutluluğundan, işsizliğin yoksulluğun önlenmesinden, vatandaşlarımıza yeterli eğitim ve sağlık hizmeti sunulmasından, barıştan, huzurdan, sevgiden saygıdan önemli değildir. Bu anlayış içerisinden İstanbul'un acil çözüm bekleyen merkezi ve yerel idarenin ortak sorumluluğundaki tüm konuları ele almak isterim. Mazbatamızı almamızın ardından yol haritasını size sunmak ve görüşlerimizi aktarmak, sizin görüşleriniz almak için sizi en kısa zamanda ziyaret etme talebimi size iletiyorum.”


 

“İbb Meclisinin Hiçbir Aşaması Gizli Olmayacaktır”

İBB meclisine de seslenen İmamoğlu, “Tüm meclis üyelerine yeni başladığımız dönemde başarılar diliyorum. Yarıda kalan vaatlerimizi ilk mecliste gündeme taşıyıp hayata geçireceğimizi duyurmak istiyorum. Millet adına yapılacak hizmetleri parti farklılığı gerekçesiyle engellenmesi gibi bir durumla karşılaşırsak, engelleme ile ilgili birtakım siyasi çalışmalar yapıldığını görürsek her şeyi şeffaf şekilde vatandaşımızla paylaşacağız. Ne yapıyorsak milletin takdirine sunulacaktır. Hiçbir aşaması gizli olmayacaktır” dedi.


 

“İstanbul'a Yeni Bir Başlangıç Hayırlı Uğurlu Olsun”

Konuşmasının sonunda seçmenlere hitap eden İmamoğlu, “Sevinmek bir başka kişinin kalbini kırmak anlamına gelmez. Bu konuda tüm vatandaşlarımı hassas şekilde davranmaya davet ediyorum. Bu zafer değil yeni başlangıçtır. Elbette birazdan arkadaşlarımı da son neticeyi elde ettikten sonra otobüsümle bu merkezden Beylikdüzü'ne yola çıkacağım. Orada en uygun alanda da vatandaşlarımla buluşacağım. Orada elbetteki bu düşüncelerimi, umutlarımı, mutluluğumu paylaşacağım. İstanbul'a yeni bir başlangıç hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.


Editör: Ahmet Şen

 
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