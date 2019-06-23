23 Haziran İstanbul Yerel Seçim Sonuçlarında kim ne ne kadar oy aldı

Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu açılan sandık ve oy oranları, sandığımdan hangi aday çıktı gibi yoğun olarak merak edilen soruların cevapları haberimizde olacak. İşte 23 Haziran İstanbul seçim sonuçları.İstanbul seçiminde kim ne kadar oy aldıMilyonlarca İstanbul seçmeni bugün yine sandık başına giderek oyunu kullandı.İşte 23 Haziran İstanbul seçiminin anlık sonuçları:Açılan sandık sayısı: Yüzde 19.56 (6.100)Birinci Parti: Yüzde 56.15 (944.541)İkinci Parti: Yüzde 43.74 (735.725)Editör: Ahmet Şen