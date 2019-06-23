Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Bu haber 23 Haziran 2019 16:15:02 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa’da Yerli Tohumda Hasat Bereketi

Şanlıurfa’nın tescillenen Polathan ve İlkhan buğdayı ile Ayhan isimli arpanın ilk hasadı yapıldı. Ürünlerden beklenenden fazla verim alınması çiftçilerin yüzünü güldürürken, hasat edilen üründe dönüm başına 900 ile 950 kilogram arasında verim elde edildi.

Şanlıurfa’da Yerli Tohumda Hasat Bereketi

- Yerli tohumun verdiği ürünün ilk hasadı yapıldı
- Yerli ürünle birlikte Harran Ovası'nda verim yüzde 40 arttı



Şanlıurfa’nın tescillenen buğday ve arpa tohumu, verimi artırdı. GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsünde (GAPTEAM) hasat edilen ürünün dönüm başına 900 ile 950 kilogram verim vermesi, Şanlıurfalı çiftçileri umutlandırdı. Şanlıurfa’nın yerli tohumu ile ilgili açıklamalarda bulunan GAPTEAM Tahıl Islah Sorumlusu Memduh Serdar Polat, "Uzun yıllar hassasiyetle yapılan çalışmalarımız neticesinde 2016 yılında üç tane çeşidimizi tescile sunduk. Bunun yanı sıra İlhan isminde makarnalık, Polathan isminde ekmeklik ve Ayhan isminde arpamız bulunuyor. Bunlar 2019 yılında Tescil Enstitüsü tarafından tescile layık görüldü ve yaygınlaştırıldı. Çeşitlerde hem verim hem de kalite bakımından üstün özellik gösterdiğinden kurumumuz adına tescil edildi. Bu hasat döneminde de çeşitlerimizin ilk hasadını gerçekleştirmiş bulunmaktayız" dedi.


 

"Dönüm Başına 950 Kilograma Kadar Verim Elde Edilebiliyor"

Verimin gayet güzel olduğunun altını çizen Polat, "Yüzümüzü güldüren ve bizleri mahcup etmeyecek bir durum söz konusudur. Hasatta çeşidimizin potansiyeli yüksektir. Polathan’dan bahsedecek olursak çeşidimizin potansiyeli sulu koşullarda 900 ile 950 kilograma kadar çıkabilmekte. Bir de yağışa dayalı koşullarda 400 ile 450 kilogram arasında verim vermekte ki bu emsal çeşitlere oranla çiftçinin yüzünü güldürecek, memnun edebilecek bir rakam. Aynı şekilde İlhan çeşidi de potansiyel olarak 900 kilogram seviyelerinde. Sulu, yağışa dayalı koşullarda ise 400 ile 450 kilogram gibi bir rakam vermekte. Bu da rakip ve emsal çeşitlere oranla 100 ila 150 kilogram gibi bir dekara fark, sonucunda çiftçinin yüzünü güldürecek bir durum. Ayhan çeşidimiz de kaliteli bir çeşit. Özellikle kalite bakımından bölgede maltlık olarak ilk kurumumuz adına tescil edilmiş bir çeşit. Bu çeşidimizde de sulu koşullarda 800 ile 900 kilogram gibi bir verim söz konusu. Yağışa dayalı koşullarda ise 400 ile 450 kilogram gibi bir durum söz konusu. Bu çeşidimiz için de emsal çeşitlere oranla 100 ile 150 kilogram gibi bir fark söz konusu" şeklinde konuştu.


 

"Bölgeye Daha Fazla Kazanç Sağlayacak"

Tohum çeşitlerinin çiftçilerin yüzünü güldüreceğini söyleyen Memduh Serdar Polat, "Pazarda kalite bakımından iyi olduğundan ekstra prim yapabilecek, çiftçimizin cebine daha fazla kazanç girmesine yardımcı olacak. Bu durum bizi gayet memnun ediyor. Çiftçimizin kazanması, tarımımızın kazanması memnuniyetimiz oluyor. Özellikle verimli topraklarımız, sulama imkanlarımız, GAP kapsamında sulamaya açılan alanların artması ve sulama imkanlarının artması, çiftçimizin yüzünü güldürmekte. Buna paralel olarak sulama imkanlarına daha olumlu tepki veren ürün çeşitlerinin geliştirilmesi ve verim potansiyellerinin yüksek olması çiftçimizin gelirini arttırıp kazancını yükseltmektedir. 2019 yılında tescil edilen Polathan, İlhan ve Ayhan çeşitleri bu anlamda çiftçimizin yüzünü güldürecek ve ceplerine daha fazla para girmesini sağlayacak çeşitlerdir" diye konuştu.



Editör: Ahmet Şen
 
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
Barajda Feci Ölüm
Barajda Feci Ölüm
İnşaatında demir bağlarken asansör halatının boşalması sonucu 8 metrelik suya çakıldığı iddia edilen kişi, boğularak can verdi.
Şanlıurfa’da Yerli Tohumda Hasat Bereketi
Şanlıurfa’da Yerli Tohumda Hasat Bereketi
Şanlıurfa’nın tescillenen Polathan ve İlkhan buğdayı ile Ayhan isimli arpanın ilk hasadı yapıldı. Ürünlerden beklenenden fazla verim alınması çiftçilerin yüzünü güldürürken, hasat edilen üründe dönüm başına 900 ile 950 kilogram arasında verim elde edildi.
'Milletvekilleri Seçimi' Yazan Zarflar Hakkında Seçim Kurulundan Karar
'Milletvekilleri Seçimi' Yazan Zarflar Hakkında Seçim Kurulundan Karar
İstanbullu yenilenen seçim için 08.00’den itibaren sandık başına gitmeye başladı. Bazı zarflarda “Milletvekilleri Seçimi” yazdığı görüldü..
Kız Kardeşini Boğazını Bıçakla Keserek Öldürdü
Kız Kardeşini Boğazını Bıçakla Keserek Öldürdü
20 yaşındaki genç, iddiaya göre namus meselesi yüzünden 16 yaşındaki kız kardeşini bıçakla boğazını keserek öldürdü.
Mehmet Taştan, Şehitle İçin Mevlid-i Şerif Okudu
Mehmet Taştan, Şehitle İçin Mevlid-i Şerif Okudu
Şanlıurfa İl Müftüsü Mehmet Taştan İlimize ‘Şanlı’ ünvanı verilişinin 35. yıldönümünde, Şehit olan askerlerimiz için Tilaveti ve Mevlid-i Şerif okudu.
Yere Düşen Elektrik Kablosu Panik Yaşattı
Yere Düşen Elektrik Kablosu Panik Yaşattı
Mahalleli yere düşen kabloya müdahalede geç kalan ekiplere tepki gösterdi
6 Yaşındaki Kayıp Çocuk Sulama Havuzunda Ölü Bulundu
6 Yaşındaki Kayıp Çocuk Sulama Havuzunda Ölü Bulundu
Ailesi tarafından kayıp olarak aranan 6 yaşındaki çocuk sulama havuzunda ölü bulundu.
Borçlarından Dolayı Bunalıma Giren Şahıs İntihar Girişiminde Bulundu
Borçlarından Dolayı Bunalıma Giren Şahıs İntihar Girişiminde Bulundu
Borçlarından dolayı bunalıma giren şahıs, inşaat halindeki 7 katlı binaya çıkarak intihar girişiminde bulundu.
İşten Çıkarılınca Dehşet Saçtı
İşten Çıkarılınca Dehşet Saçtı
Kavga ettiği ve aleyhinde verdikleri ifade ile işten çıkartılmasına neden olan 2 iş arkadaşını silahla yaralayan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Kız Kardeşine Sarkıntılık Yaptığını İddia Ettiği Şahsı Bıçakla Yaraladı
Kız Kardeşine Sarkıntılık Yaptığını İddia Ettiği Şahsı Bıçakla Yaraladı
Bir kişi, kız kardeşine sarkıntılık yaptığını iddia ettiği bir şahsı önce darp etti, sonra bıçakla yaraladı.
​Parkta Oturan Kişilere Silahlı Saldır 1'i Ağır 2 Yaralı
​Parkta Oturan Kişilere Silahlı Saldır 1'i Ağır 2 Yaralı
Parkta oturan 2 kişiye seyir halindeki otomobilden açılan ateş sonucu 1'i ağır 2 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.
​Evdeki Eşyaları Çalan Hırsızdan Özür Yazısı
​Evdeki Eşyaları Çalan Hırsızdan Özür Yazısı
Bir eve giren hırsız veya hırsızlar daha sonra ‘özür yazısı’ yazarak evden ayrıldı.
​Şanlıurfa’da Uzun Namlulu Silaha Sahip Olanların Silahları Toplanacak
​Şanlıurfa’da Uzun Namlulu Silaha Sahip Olanların Silahları Toplanacak
​Yeni Askerlik Sistemine Göre, Şanlıurfa’da Askerlik Yapanlar Daha Fazla Maaş Alacak
​Yeni Askerlik Sistemine Göre, Şanlıurfa’da Askerlik Yapanlar Daha Fazla Maaş Alacak
​Urfalı İşçiler ile İşverenlerin Kavgasında Silahlar Konuştu! 5 Yaralı
​Urfalı İşçiler ile İşverenlerin Kavgasında Silahlar Konuştu! 5 Yaralı
​Şanlıurfa’da Dolandırıcılık Operasyonu! Vatandaşları 11 Milyon Lira Dolandırmış
​Şanlıurfa’da Dolandırıcılık Operasyonu! Vatandaşları 11 Milyon Lira Dolandırmış
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:12
Güneş
04:58
Öğle
12:32
İkindi
16:23
Akşam
19:55
Yatsı
21:34
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿