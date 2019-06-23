Şanlıurfa Eczacı Odasından Çocuklara Yardım

Şanlıurfa Eczacı Odası Sosyal Aktivite Komisyonu 2 Nolu T tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda annesinin yanında kalan çocuklar için topladıkları tüm yardımlar ile çocuklara kıyafet ve oyuncak yardımı yaptığını belirterek şu açıklamalarda bulundu;"Şanlıurfa 2 Nolu T tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda annesinin yanında kalan çocukları bu bayram da biz sevindirelim dedik ve bu projede kapsamında kıyafet ve oyuncak yardımı için Şanlıurfa Eczacı Odası Sosyal Aktivite Komisyonu olarak çalışmalara başladık. 30 Mayıs 2019 Perşembe günü topladığımız tüm yardımlar ile cezaevinde erken bayram sevincini yaşadık. Bu projeye destek veren herkese çok teşekkür ederiz." dediEditör: Ahmet Şen