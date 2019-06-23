Büyükşehir Meclisi’nden Suriyeli Açıklaması, Ben Bütçemden Suriyeli Misafirlerle İlgili Yardım Yapmam

“Ben bütçemden Suriyeli misafirlerle ilgili yardım yapmam”

“Suriyeli sorununu ben çözemem”

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında, otopark, parkmetre, 5 yıllık Stratejik Plan, Ekmek Fabrikası ve Suriyeli sorunu gibi kentin önemli gündem başlıkları ele alındı.Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi 2019 Yılı Haziran Ayı Toplantısı İkinci Birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi. Kongre ve Sergi Sarayı’nda yapılan toplantıda, komisyon raporları ve idareden gelen teklifler görüşüldü.Kentte yaşayan Suriyelilerin, vatandaşları ekonomik, sosyal ve kültürel birçok sorun ile karşı karşıya bıraktıklarını söyleyen Seçer, “Suriyeli konusu önemli bir konu. Suriyeli misafirler terimini bilerek kullanıyoruz çünkü hukuki olarak mülteci veya sığınmacı diyemiyoruz. Sayıları resmi kayıtlarda 200 bin, gayri resmi 300 binin üzerinde. Çok önemli bir rakam. Mersin nüfusunun yaklaşık olarak onlarla beraber 2.2 milyona çıkıyor. Her 5 kişiden biri Suriyeli misafir. Birçok ekonomik, sosyal, kültürel sorunlarla bizleri karşı karşıya bırakıyorlar. Bunları nasıl çözebiliriz, üstesinden gelebiliriz, eminim ki onlar da böyle bir durumla karşılaşmak istemezdi. Kimse vatanından uzak kalmayı, savaş çıkmasını, çoluk çocuk topraklarını, vatanlarını, evlerini terk etmeyi istemez. Bu olayın iki boyutu var. Bir; sorunlar bütünü olarak bakmak lazım, ekonomik, sosyal ve siyasal olarak. Diğer taraftan insani boyutu var” dedi.Büyükşehir Belediyesi olarak herhangi bir zümre ile alakalı özel bir tasarrufta bulunamayacaklarını sözlerine ekleyen Başkan Seçer, “Bazı belediyeler Suriyeli misafirleri plajlara sokmuyor diyorlar. Böyle bir karar alamayız. İnsani olarak da doğru değil, Türk yasalarına göre de uygun değil ve anayasaya aykırı bir durum. Zaten böyle yasak getirme gibi gayri insani bir tutum içerisinde olamayız. Ama bir standarda oturtup, denetim yapabiliriz. Bu kentte yaşıyorsa belirli kurallar çerçevesinde yaşamını sürdürmek zorunda. Bana ‘Suriyeli sorununu nasıl çözeceksin’ diye soruyorlar. Bir kere bu sorun yeni bir sorun değil. 2011 yılından bu yana Suriye’de hiçbirimizin arzu etmediği bir sorun söz konusu. Bu sorunu ben çözemem. Bu sorunu çözecekse Ankara’nın içinde bulunduğu Ortadoğu’ya şekil veren ülkeler çözecek. Ben belediye başkanı olarak görev ve yetkilerim dahilinde o misafirlerin burada burnunun kanamaması için ve o misafirlerin de ev sahibini rahatsız etmemesi için her türlü tedbiri alırım. Umut ediyorum bu sorun en kısa sürede çözülür. Bu sorundan en çok etkilenen iller en başta kurtulur diye umut ediyorum” diye konuştu.Editör: Ahmet Şen