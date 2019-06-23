Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Bu haber 23 Haziran 2019 14:15:49 Tarihinde eklenmiştir.

Cübbeli Ahmet Hoca, İmamoğlu'na Oy Vermek Haramdır

Daha Önce Yanmaz Kefen Satan Hoca, Şimdide İstanbul Seçimleri İlgili Konuştu

Cübbeli Ahmet Hoca, İmamoğlu'na Oy Vermek Haramdır

Cübbeli Ahmet hoca olarak bilinen Ahmet Ünlü 23 Haziran seçimleri ile ilgili açıklama yaptı. İmamoğlu’na  oy verirseniz İstanbul'da depremler zelzeleler olacaktır İmamoğlu oy vermek haramdır.

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, haftalık sohbetinde bugün yapılacak İstanbul seçimleriyle ilgili açıklamalar yaptı.Dinen ''Binali Beye kaybettiren haram işliyor.'' dedi. 

'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, haftalık sohbetinde yarın yapılacak İstanbul seçimleriyle ilgili çağrıda bulundu .



Cübbeli Ahmet Hoca yaptığı açıklamada,

"Burada İmamoğlu meselesi yoktur. Bir figür vardır, arka plan vardır. Çok büyük oyun vardır. İstanbul'daki birçok hizmetin akamete uğraması, İslam aleminin faydasına olan bütün hizmetlerin geri durması, akabinde daha büyük zelzele ve depremlerin peşine getirilmesi suretiyle, Gezi'deki hareketler gibi, arkasını getirmek isteyeceklerdir. 'Binali Bey'e ben kaybettirdim' diyen, kimi kazandırdığını söylemiş oluyor ve haram işliyor. Fıkıhla fetva veriyorum. Fıkıh heyetiyle görüştüm, Ulemayla istişare ettim" dedi.


İşte o konuşmaları.




Editör: Ahmet Şen



 
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
Cübbeli Ahmet Hoca, İmamoğlu'na Oy Vermek Haramdır
Cübbeli Ahmet Hoca, İmamoğlu'na Oy Vermek Haramdır
Daha Önce Yanmaz Kefen Satan Hoca, Şimdide İstanbul Seçimleri İlgili Konuştu
Kırmızı Biber Üreticilerinden Fiyat Uyarısı
Kırmızı Biber Üreticilerinden Fiyat Uyarısı
Kırmızı Biber üreticileri bu sene biber ekiminin az olduğunu ve önlem alınmazsa fiyatların yüksek olacağını söyledi.
Et Yiyen Çekirge Bu Kez Gaziantep'te Görüntülendi
Et Yiyen Çekirge Bu Kez Gaziantep'te Görüntülendi
Etçil olduğu bilinen ve büyüklüğü 25 santimetreyi bulan dev çekirge Van ve Diyarbakır'dan sonra bu kez Gaziantep'te görüntülendi.
Binali Yıldırım, Bu Şehri Yönetmek Tecrübe İster, Dürüstlük İster, Bu Şehri Yalancılar Yönetemez
Binali Yıldırım, Bu Şehri Yönetmek Tecrübe İster, Dürüstlük İster, Bu Şehri Yalancılar Yönetemez
Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Pendik’te halka seslendi. Yıldırım konuşmasında, “PKK terör örgütü Kürt kardeşlerimizin oyunu pazarlıkla masasına koydu. Unutmayın bu şehirde Diyarbakır’dan fazla Kürt kardeşimiz var. Hiç kimse Kürt kardeşlerimizi kendi idaresinde, iradesinde görmesin” dedi.
İstanbul'da Vatandaşlar Sandık Başında
İstanbul'da Vatandaşlar Sandık Başında
Sandık Görevlileri Sandık Yemini Etti
Sandık Görevlileri Sandık Yemini Etti
24 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminde görevli sandık görevlileri "sandık yemini" etti.
​Yalnız Yaşayan Kadının Evinden 8 Römork Çöp Çıktı
​Yalnız Yaşayan Kadının Evinden 8 Römork Çöp Çıktı
Yalnız yaşayan kadının evinden 8 römork çöp çıktı. Çöpleri görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
​Göreve giderken aracıyla takla atan komiser şehit oldu
​Göreve giderken aracıyla takla atan komiser şehit oldu
göreve giden genç komiser kaza yapıp şehit oldu.
​İstanbul sandık başına gidiyor
​İstanbul sandık başına gidiyor
İstanbul, 23 Haziran pazar günü sandık başına gidiyor.
​Doktora Ceza! Başka Hastaneye Sevk Ettiği Çocuk Yolda Hayatını Kaybetti
​Doktora Ceza! Başka Hastaneye Sevk Ettiği Çocuk Yolda Hayatını Kaybetti
Yargıtay, ameliyat sonrası hastanın durumunu takip etmeyen operatör doktorun 'görevi kötüye kullanma suçu'ndan sorumlu olduğuna hükmetti. 'İçtihat Metni' niteliğindeki emsal kararla birlikte, ameliyattan sonra hastasını takip etmeyen, gerekli vizite hizmetini vermeyen doktor Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.
​Suriyeli Kadınların Keyfi Yerinde! Millet Bahçesinde Nargile Keyfi
​Suriyeli Kadınların Keyfi Yerinde! Millet Bahçesinde Nargile Keyfi
Suriyeli erkeklerin sahil ve parklarda nargile keyfi görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşılıp tepkiler toplarken, şimdi de Suriyeli kadınlar park ve bahçelerde nargile keyfi yapmaya başladı.
Yokluktan Var Ettiler! Pet Şişe İle Okul Duvarı Yaptı
Yokluktan Var Ettiler! Pet Şişe İle Okul Duvarı Yaptı
Değişik köy okullarda görev yapan 5 fedakar öğretmen, çevre bilincine dikkat çekmek için farklı bir uygulama yaparak topladıkları 100 bin adet pet şişeden 10 bin adetini okul duvarı yapımında kullanırken, 90 bin pet şişeyi ise geri dönüşüme göndererek örnek bir projeye imza attılar.
​Şanlıurfa’da Uzun Namlulu Silaha Sahip Olanların Silahları Toplanacak
​Şanlıurfa’da Uzun Namlulu Silaha Sahip Olanların Silahları Toplanacak
​Yeni Askerlik Sistemine Göre, Şanlıurfa’da Askerlik Yapanlar Daha Fazla Maaş Alacak
​Yeni Askerlik Sistemine Göre, Şanlıurfa’da Askerlik Yapanlar Daha Fazla Maaş Alacak
​Urfalı İşçiler ile İşverenlerin Kavgasında Silahlar Konuştu! 5 Yaralı
​Urfalı İşçiler ile İşverenlerin Kavgasında Silahlar Konuştu! 5 Yaralı
​Şanlıurfa’da Dolandırıcılık Operasyonu! Vatandaşları 11 Milyon Lira Dolandırmış
​Şanlıurfa’da Dolandırıcılık Operasyonu! Vatandaşları 11 Milyon Lira Dolandırmış
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:12
Güneş
04:58
Öğle
12:32
İkindi
16:23
Akşam
19:55
Yatsı
21:34
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿