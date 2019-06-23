Cübbeli Ahmet Hoca, İmamoğlu'na Oy Vermek Haramdır

Cübbeli Ahmet hoca olarak bilinen Ahmet Ünlü 23 Haziran seçimleri ile ilgili açıklama yaptı. İmamoğlu’na oy verirseniz İstanbul'da depremler zelzeleler olacaktır İmamoğlu oy vermek haramdır.Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, haftalık sohbetinde bugün yapılacak İstanbul seçimleriyle ilgili açıklamalar yaptı.Dinen ''Binali Beye kaybettiren haram işliyor.'' dedi.'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, haftalık sohbetinde yarın yapılacak İstanbul seçimleriyle ilgili çağrıda bulundu .Cübbeli Ahmet Hoca yaptığı açıklamada,"Burada İmamoğlu meselesi yoktur. Bir figür vardır, arka plan vardır. Çok büyük oyun vardır. İstanbul'daki birçok hizmetin akamete uğraması, İslam aleminin faydasına olan bütün hizmetlerin geri durması, akabinde daha büyük zelzele ve depremlerin peşine getirilmesi suretiyle, Gezi'deki hareketler gibi, arkasını getirmek isteyeceklerdir. 'Binali Bey'e ben kaybettirdim' diyen, kimi kazandırdığını söylemiş oluyor ve haram işliyor. Fıkıhla fetva veriyorum. Fıkıh heyetiyle görüştüm, Ulemayla istişare ettim" dedi.İşte o konuşmaları.Editör: Ahmet Şen