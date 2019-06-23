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Bu haber 23 Haziran 2019 13:40:36 Tarihinde eklenmiştir.

'Milletvekilleri Seçimi' Yazan Zarflar Hakkında Seçim Kurulundan Karar

İstanbullu yenilenen seçim için 08.00’den itibaren sandık başına gitmeye başladı. Bazı zarflarda “Milletvekilleri Seçimi” yazdığı görüldü..

'Milletvekilleri Seçimi' Yazan Zarflar Hakkında Seçim Kurulundan Karar

Yenilenen İstanbul seçimi için yurttaşlar sandık başına giderken Üsküdar’da zarflardaki sandık kurulu mühüründe ‘milletvekili seçimi’ yazdığı görüldü. Beykoz İlçe Seçim Kurulu, milletvekili seçimi mührünün olduğu zarflardaki oyların geçerli olacağına karar verdi.Üsküdar'daki bazı zarflarda, "Milletvekilleri Seçimi" yazması üzerine CHP'li Barış Yarkadaş uyarıda bulunmuştu.

Yarkadaş kararı sosyal medya hesabı üzerinden şu ifadeleri kullandı

Zarfların üzerinde "Milletvekilleri Seçimi" yazmasına ilişkin sorun çözüldü. Zarfların geçerli sayılmasına ilişkin karar budur...




Editör: Ahmet Şen
 
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Asayiş
'Milletvekilleri Seçimi' Yazan Zarflar Hakkında Seçim Kurulundan Karar
'Milletvekilleri Seçimi' Yazan Zarflar Hakkında Seçim Kurulundan Karar
İstanbullu yenilenen seçim için 08.00’den itibaren sandık başına gitmeye başladı. Bazı zarflarda “Milletvekilleri Seçimi” yazdığı görüldü..
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