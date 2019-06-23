'Milletvekilleri Seçimi' Yazan Zarflar Hakkında Seçim Kurulundan Karar

Yenilenen İstanbul seçimi için yurttaşlar sandık başına giderken Üsküdar’da zarflardaki sandık kurulu mühüründe ‘milletvekili seçimi’ yazdığı görüldü. Beykoz İlçe Seçim Kurulu, milletvekili seçimi mührünün olduğu zarflardaki oyların geçerli olacağına karar verdi.Üsküdar'daki bazı zarflarda, "Milletvekilleri Seçimi" yazması üzerine CHP'li Barış Yarkadaş uyarıda bulunmuştu.Yarkadaş kararı sosyal medya hesabı üzerinden şu ifadeleri kullandıZarfların üzerinde "Milletvekilleri Seçimi" yazmasına ilişkin sorun çözüldü. Zarfların geçerli sayılmasına ilişkin karar budur...Editör: Ahmet Şen