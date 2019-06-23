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Bu haber 23 Haziran 2019 11:30:09 Tarihinde eklenmiştir.

Binali Yıldırım, Bu Şehri Yönetmek Tecrübe İster, Dürüstlük İster, Bu Şehri Yalancılar Yönetemez

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Pendik’te halka seslendi. Yıldırım konuşmasında, “PKK terör örgütü Kürt kardeşlerimizin oyunu pazarlıkla masasına koydu. Unutmayın bu şehirde Diyarbakır’dan fazla Kürt kardeşimiz var. Hiç kimse Kürt kardeşlerimizi kendi idaresinde, iradesinde görmesin” dedi.

Binali Yıldırım, Bu Şehri Yönetmek Tecrübe İster, Dürüstlük İster, Bu Şehri Yalancılar Yönetemez

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Pendik Çamçeşme Mahallesinde halka hitap etti. Yıldırım’a burada AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin de eşlik etti.
Yıldırım burada yaptığı konuşmada, “Onlar diyor ki savunma sisteminizi kendiniz kuramazsınız, siz Akdeniz’de petrol arayamazsınız. Siz teröre karşı Afrin’de Cerablus’ta operasyon yapamazsınız. Siz Kuzey Suriye’de terör devleti kurulmasına karşı çıkamazsınız. Biz de diyoruz ki bu ülkenin evladı, Türkiye sevdalısı, dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan diyor ki ‘biz Türkiye’yiz, biz 82 milyon Türk evladıyız, bu milletin evladıyız. Bize sadece bu millet emir verir. Bunun dışında hiç kimsenin önünde eğilmeyiz, sadece rükuda eğiliriz” diye konuştu.

 


“İstanbul Seçimi Demek Bağımsızlık Demektir”

Yıldırım, “İstanbul seçimi demek bağımsızlık demektir, ülkücü milliyetçi kardeşlerimizle, Cumhur İttifakıyla, ay yıldızlı bayrağımız, toprağımıza sahip çıkmak demektir. Onun için yarın Pendik öyle bir destek verecek ki sesi Kandil’den duyulacak, Almanya’dan duyulacak, Avrupa’dan duyulacak, Amerika’dan duyulacak” dedi.
23 Haziran seçiminde oylara sahip çıkma çağrısı yapan Yıldırım, “Bu sefer 31 Mart’ta oyumuzu tırtıklayanlara fırsat yok. Sandıklara sahip çıkacağız değil mi? Size güveniyorum. Binali Yıldırım’ın oyu CHP adayına yazılmayacak değil mi? İşimize sahip çıkacağız. Bu şehri yönetmek tecrübe ister, dürüstlük ister, bu şehri yalancılar yönetemez. Bu şehir Fatih’in bize eseridir. Bu şehir Mimar Sinan’ın süslediği şehirdir, Recep Tayyip Erdoğan’ın ayağa kaldırdığı şehirdir. İstanbul Türkiye’nin özeti, yedi rengi, tek kalbi. Onun için İstanbul’da 80 vilayetimizin her yerinden hemşehrimiz var. Doğusundan batısından kuzeyinden güneyinden. İşte 780 bin kilometrekarelik vatan toprağının her köşesine Cumhurbaşkanımızla 16 yıldır hizmet ediyoruz” şeklinde konuştu.

 

“PKK terör örgütü Kürt kardeşlerimizin oyunu pazarlık masasına koydu”

Yıldırım, “PKK terör örgütü Kürt kardeşlerimizin oyunu pazarlıkla masasına koydu. Unutmayın bu şehirde Diyarbakır’dan fazla Kürt kardeşimiz var. Hiç kimse Kürt kardeşlerimizi kendi idaresinde, iradesinde görmesin. Kürtler, Türkler, Lazlar, Çerkezler, Romanlar, göçmenler memleketin her köşesinden Balkanlardan Kafkaslar’dan bu şehre gelen bu şehri mesken tutan bütün kardeşlerimiz bizim başımızın tacı” dedi.


 

“İstanbul’da Kardeşliğimizi Daha Da Sağlamlaştıracağız”

Doğu ve Güney Doğu’da yapılan projelerden bahseden Yıldırım, “Doğu ve Güney Doğu’ya kim hizmet yaptı. Havayolunu halkın yolunu kim yaptı. Bölünmüş yollarla oraları kim donattı. Hastanelerle okullarla oranın kalkınma açığını kim kapattı. Nasıl orada insanımızın yüzünü güldürdük, terörün belini kırdıysak İstanbul’da da kardeşliğimizi daha da sağlamlaştıracağız” dedi.
Ayrıca Yıldırım, “Sandıkta hukuk tanımayanların, adalet duygusu olmayanların, millet iradesine burun kıvıranların hesabını siz vereceksiniz. Pendik yüzümüzü hep güldürdü. 16 yıldır Pendik bizimle beraber. En son 31 Mart’ta Ahmet Cin kardeşimizi Belediye Başkanı yaptınız, onu gönül belediyeciliğin layık gördünüz. Şimdi de ne diyoruz, Büyükşehirsiz Pendik olmaz, Pendik’siz Büyükşehir olmaz. Geçen seçimde oy kullanamayanlar şunu bilsinler, bu seçimde oy kullanabilirler, ayrıca kayıta lüzum yok” şeklinde konuştu


 

“Hizmetlerimiz Artarak Devam Edecek”

İstanbul’da hayata geçirilecek projelerden bahseden Yıldırım, “Hepsi hallolacak hiç merak etmeyin. İmar işi de hallolacak, tapu işi da hallolacak. Doğalgazı ucuzlattık, gençlere 10 GB interneti de bedava yaptık. Yetmedi abonman kartı olanlara aylık 205 liradan 165 liraya indirdik. Hayırlı uğurlu olsun. Hizmetlerimiz artarak devam edecek hiç merak etmeyin” dedi.
Ardından Binali Yıldırım bir şiir okuyarak konuşmasını sonlandırdı.




Editör: Ahmet Şen

 
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