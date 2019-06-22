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Bu haber 22 Haziran 2019 23:30:56 Tarihinde eklenmiştir.

​Yalnız Yaşayan Kadının Evinden 8 Römork Çöp Çıktı

Yalnız yaşayan kadının evinden 8 römork çöp çıktı. Çöpleri görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

​Yalnız Yaşayan Kadının Evinden 8 Römork Çöp Çıktı

Bursa'nın İznik ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde İskele Sokak sakinleri, komşuları S.K'nin (42) evinden gelen pis kokuyu mahalle muhtarı Mehmet Demircan'a şikayet etti. 


 

Müstakil Evden 8 Römork Çöp Çıkarıldı

S.K'nin müstakil tek katlı evine gelen Demircan, gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. Hemen zabıtayı haber verdi. Belediye temizlik işleri ekipleri eve geldi. Yüzlerine maske takan işçiler, S.K'nin evinde biriken çöp yığınlarını çuvallara doldurup römorka koydu. Evden tam 8 römork çöp çıktı. Ev daha sonra ilaçlandı.  





Editör: Bahar Yüksel
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​Yalnız Yaşayan Kadının Evinden 8 Römork Çöp Çıktı
​Yalnız Yaşayan Kadının Evinden 8 Römork Çöp Çıktı
Yalnız yaşayan kadının evinden 8 römork çöp çıktı. Çöpleri görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
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