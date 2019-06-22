​Yalnız Yaşayan Kadının Evinden 8 Römork Çöp Çıktı

Bursa'nın İznik ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde İskele Sokak sakinleri, komşuları S.K'nin (42) evinden gelen pis kokuyu mahalle muhtarı Mehmet Demircan'a şikayet etti.
Müstakil Evden 8 Römork Çöp ÇıkarıldıS.K'nin müstakil tek katlı evine gelen Demircan, gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. Hemen zabıtayı haber verdi. Belediye temizlik işleri ekipleri eve geldi. Yüzlerine maske takan işçiler, S.K'nin evinde biriken çöp yığınlarını çuvallara doldurup römorka koydu. Evden tam 8 römork çöp çıktı. Ev daha sonra ilaçlandı.
Editör: Bahar Yüksel
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