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Bu haber 23 Haziran 2019 00:00:37 Tarihinde eklenmiştir.

​Parkta Oturan Kişilere Silahlı Saldır 1'i Ağır 2 Yaralı

Parkta oturan 2 kişiye seyir halindeki otomobilden açılan ateş sonucu 1'i ağır 2 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

​Parkta Oturan Kişilere Silahlı Saldır 1'i Ağır 2 Yaralı

Olay, Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Ahmedi Hani Caddesinde bulunan bir parkta meydana geldi. 

 

Araç İçerisinden Ateş Açıldı

Edinilen bilgilere göre parkta oturan 2 kişiye 27 Z 0314 plakalı araç içendi bulunanlar tarafından ateş açıldı. Açılan ateş sonucunda parkta oturan H.T. (42) S.Ş. (38) çeşitli yerlerinden yaralanırken saldırganlar araçlarını olay yerinde bırakıp yaya bir süre kaçarak ticari taksiyle olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.



 

Saldırganlardan 2 Kişi Yakalandı

Sağlık ekipleri tarafından yaralılara ilk müdahaleler yapılırken daha sonra Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edildi. Polis, olay yerinde inceleme başlatıp, saldırganlardan 2 kişi yakalarken, kaçan 1 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.  






Editör: Bahar Yüksel


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Asayiş
​Parkta Oturan Kişilere Silahlı Saldır 1'i Ağır 2 Yaralı
​Parkta Oturan Kişilere Silahlı Saldır 1'i Ağır 2 Yaralı
Parkta oturan 2 kişiye seyir halindeki otomobilden açılan ateş sonucu 1'i ağır 2 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.
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