​Göreve giderken aracıyla takla atan komiser şehit oldu

28 Yaşındaki Polis Şehit Oldu

Kaza Yapan Polis, Hastanedeki Müdahalelere Rağmen Kurtarılamadı

Kaza, Çanakkale’nin Yenice ilçesinin Seyvan köyü yakınlarında meydana geldi.Yenice Emniyet Müdürlüğünde görevli komiser Ömer Işık (28), sivil polis aracıyla tek başına göreve giderken, Seyvan köyü yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç taklalar atarak tarlaya uçtu. Emniyet kemeri bağlı olmayan genç komiser ise aracın açılan kapısından fırladı. Araç, genç komiserin 10 metre ilerisinde takla atarak durabildi.Olay yerine çağrılan ambulansla Yenice Devlet Hastanesine kaldırılan komiser burada yapılan müdahalelere rağmen kurtulamadı. Arkadaşlarının şehadet haberini alan mesai arkadaşları hastaneye akın etti. Yenice Kaymakamı Ahmet Başer de hastaneye giderek bilgi aldı.Editör: Bahar Yüksel