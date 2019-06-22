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Bu haber 22 Haziran 2019 20:30:42 Tarihinde eklenmiştir.

​Piyasa Değeri 3 Milyon Lira Olan İlaç Ele Geçirildi

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir otobüs firmasına ait yolcu otobüsünde yasa dışı sevkıyatının sağlanacağı piyasa değeri 3 milyon lira olan 27 bin 230 adet kanser, şeker, kas erimesi ilacı, 390 adet prospektüs ve 320 adet boş ilaç kutusu ele geçirildi.

​Piyasa Değeri 3 Milyon Lira Olan İlaç Ele Geçirildi

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada operasyonda sevkıyatı organize eden A.D. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi. 



 

Ele Geçirilen İlaçların Toplan Değeri 3 Milyon Lira

Açıklamada, "Diyarbakır KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği görevlileri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında şehirler arası otobüs terminalinde durdurulan ve Diyarbakır ilinde bir firmaya bağlı olarak çalıştığı tespit edilen otobüs içerisinde Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyon neticesinde 27 bin 230 adet ilaç, 390 adet prospektüs ve 320 adet boş ilaç kutusu tespit edilerek el konulmuştur. KOM Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyon neticesinde ele geçirilen ilaçların kanser, şeker ve kas erimesi gibi hastalıklarda kullanıldığı, temini zor olan bu ilaçların yasa dışı yollarla sevkıyatının sağlandığı, yine ele geçirilen ilaçların piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon TL olduğu tespit edilmiştir. KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği görevlileri tarafından yapılan operasyon sonucunda ilaç sevkıyatını yaptığı tespit edilen A.G. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış ve şahıs hakkındaki adli tahkikat devam etmektedir" denildi. 




 

Hastalar Üzerinden Prim Yapanlarla Mücadele Devam Edecek

Suç ve suçluyla ilgili mücadelenin kararlılıkla devam edileceği bildirilen açıklamada, insanların hastalıkları üzerinden prim yapmaya çalışan her türlü organizasyonların deşifresine yönelik çalışmaların aralıksız bir şekilde süreceği vurgulandı. 





Editör: Bahar Yüksel
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Sağlık
​Piyasa Değeri 3 Milyon Lira Olan İlaç Ele Geçirildi
​Piyasa Değeri 3 Milyon Lira Olan İlaç Ele Geçirildi
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir otobüs firmasına ait yolcu otobüsünde yasa dışı sevkıyatının sağlanacağı piyasa değeri 3 milyon lira olan 27 bin 230 adet kanser, şeker, kas erimesi ilacı, 390 adet prospektüs ve 320 adet boş ilaç kutusu ele geçirildi.
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