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Bu haber 22 Haziran 2019 20:00:44 Tarihinde eklenmiştir.

​İstanbul sandık başına gidiyor

İstanbul, 23 Haziran pazar günü sandık başına gidiyor.

​İstanbul sandık başına gidiyor

10 milyon 560 bin 963 seçmen yarın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı seçecek. Yapılacak seçimde, seçmenin önüne sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait oy pusulası verilecek.

Birleşik oy pusulalarını, zarf ve "EVET" mührünü alıp tercih ettiğiniz bölüme mührü bastıktan sonra zarfı sandığa attığınızda oy verme işlemi tamamlanmış olacak.



 

e-devlet Üzerinden Nerede Oy Kullanılacağına Bakılabiliyor

Eğer hala nerede oy kullanacağını bilmeyenler varsa seçmenler e-devlet üzerinden kullanıcı adı ve şifrelerini girerek sorgulama yapabilir.



 

23 Haziranda 18 Yaşını Dolduranlar Oy Kullanabilir Mi?

Bu seçim yenileme seçimi niteliğinde olduğu için 23 Haziran'da 18 yaşını dolduranlar oy kullanamayacak. 31 Mart'ta askerde olup 23 Haziran'a kadar terhis olanlar da seçmen listesinde yer almadığı için oy veremeyecek. Pazar günü sabah 8'de başlayan oy verme işlemi saat 17'de sona erecek.  





Editör: Bahar Yüksel
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İstanbul, 23 Haziran pazar günü sandık başına gidiyor.
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