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Bu haber 22 Haziran 2019 17:30:39 Tarihinde eklenmiştir.

​Göbeklitepe PTT Pullarında Yerini Aldı

Tüm dünyanın göz bebeği, ülkemizin önemli tarihi ve turistik değerlerinden Göbeklitepe, PTT pullarında yerini aldı.

​Göbeklitepe PTT Pullarında Yerini Aldı

Tarihin sıfır noktası olarak bilinen ve dünya tarihini değiştiren Göbeklitepe, PTT pullarına basıldı. 



 

Göbeklitepe 

Şanlıurfa il merkezine 17 km uzaklıktaki Örencik (Karaharabe) Köyü’nün kuzeydoğusunda yer alan Göbeklitepe, adını bölgede bulunan taş yatır mezardan almakta. 12.000 yıllık tarihiyle insanoğlunun ilk tapınağı ve bir inanç merkezi olduğu bilimsel verilerle kanıtlanmış.

Göbeklitepe, avcı-toplayıcı yaşam tarzına ilişkin sosyal sisteminin yarattığı ve sadece bu dönemde kullanılan, sonraki devirlerde devamı ya da tekrarı olmayan bir kültür merkezini temsil etmekte. Kazılar sonucunda çok sayıda hayvan heykeli, çakmak taşından aletler, taştan boncuklar, kaplar ile küçük figürler açığa çıkartılmış. Boyları 5 metreye ulaşan dikilitaşların bazılarının üzerinde, kabartma olarak yılan, tilki, yaban domuzu ve kuşların oluşturduğu çeşitli hayvan tasvirleri bulunmakta. Yapılan kazı çalışmaları, uygarlığın bu topraklarda doğduğunu ve buradan dünyaya yayıldığını ortaya koymuş. Mimarlık tarihinin başlangıcı olarak da kabul edilmekte.





Editör: Bahar Yüksel
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