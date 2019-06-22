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Bu haber 22 Haziran 2019 17:00:27 Tarihinde eklenmiştir.

​Yeni Askerlik Sistemine Göre, Şanlıurfa’da Askerlik Yapanlar Daha Fazla Maaş Alacak

TBMM Genel Kurulunda, yeni askerlik sistemi teklifinin üçüncü bölümünde yer alan 61, 62, 63. maddeleri ile Geçici 1. maddesi kabul edildi. Kabul edilen maddelere göre Şanlıurfa’da askerlik yapanlara ek ücret verilecek.

​Yeni Askerlik Sistemine Göre, Şanlıurfa’da Askerlik Yapanlar Daha Fazla Maaş Alacak

Yeni askerlik sisteminin düzenlemeleri tüm hızıyla devam ediyor. TMM Genel Kurulunda yeni askerlik sistemi ile ilgili maddeler görüşülürken yeni askerlik sistemi teklifinin üçüncü bölümünde yer alan 61, 62, 63. maddeleri ile Geçici 1. maddesi kabul edildiği bildirildi.



 

Şanlıurfa’da Askerlik Yapanlara Ek Ücret

Kabul edilen maddelere göre, askerliğini uzatanlardan Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır illerindeki hudut birliklerinde görev yapanlara, 7600 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan tutarını geçmemek üzere, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı tarafından birlikte belirlenecek tutarca ilave harçlık ayrıca ödenecek. Hizmetin fiilen görülmediği zamanlar için ilave harçlık ödenmeyecek.





Editör: Bahar Yüksel
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