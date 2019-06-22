​Şanlıurfa Bölgesinde Ürün Alımları Tüm Hızıyla Sürüyor

Merkez Birliği Pazarlama Daire Başkanı İlyas Kılıç’a makarnalık buğday alımları kapsamında gerçekleştirilen Hilvan ve Siverek kooperatiflerinin ziyaretinde Şanlıurfa Bölge Müdürü Raif Atayık, Sözleşmeli Üretim ve Ürün Değerlendirme Müdürü Mehmet Erol ve Bölge Müdür Yardımcısı İdris Akkaya eşlik etti.Kooperatif ziyaretlerinde, Şanlıurfa Bölge Birliği faaliyet alanında başlanan makarnalık buğday alımlarının ülkeye, bölgeye ve Türk tarımına hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulunuldu.Yetkililer ayrıca Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraklerinden Tarım Kredi Birlike ait Kahta Badem İşleme Tesisini de ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi ve faaliyetler hakkında bilgi aldılar.Editör: Bahar Yüksel