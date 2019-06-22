​Mirkelam’dan, İstanbul’da Yıldırım’a Destek Toplantısı

Şanlıurfa Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam, İstanbul seçimlerine destek vermek amacıyla gittiği İstanbul’da Urfalı ve Birecikli hemşerileriyle bir araya geldi. Mirkalam’ın ev sahipliğinde düzenlenen “23 Haziran Şeçimleri destek toplantısı”na Bakanlar, Şanlıurfa Milletvekilleri ,MKYK Üyeleri, Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanları, İl ve İlçe Başkanları katıldı.Konu ile ilgili yapılan açıklamada;“Başkanımız Sn. Mahmut Mirkelam’ın ev sahipliğinde, Bakanlarımızın, Milletvekillerimizin, MKYK Üyelerimizin, Büyükşehir ve İlçe Bld. Bşk. İl ve İlçe Bşk. katılımı ile Değerli Birecikli ve Şanlıurfalı hemşerilerimizin yoğun katılım sağladığı 23 Haziran Şeçimleri destek toplantısı Gerçekleştirildi.İstanbul’a sayısız eserler kazandırmış, icraat insanı, ömrünü millete hizmet etmeye adamış Binali Yıldırım Başkanımız tecrübe ve samimiyetiyle bir kez daha milletimizin gönlünde taht kurmaya hazırlanıyor.” İfadelerine yer verildi.Editör: Bahar Yüksel