​Urfalı İşçiler ile İşverenlerin Kavgasında Silahlar Konuştu! 5 Yaralı

İki Grup Arasında Çıkan Tartışmada Silahlar Konuştu

-Kilis’te saman kavgası: 5 yaralıŞanlıurfa Halfeti'den saman toplamak için Elbeyli Yenideğirmen köyüne gelen bir grup işçi, Elbeyli Kilcan köyünde ikamet eden saman sahibi ile anlaşamamaları üzerine başlayan tartışmanın alevlenmesi sonucu kavgada silahlarında kullanılması nedeniyle iki guruptan G.A., A.A., M.A., A.A. ile H.A. yaralandı. Ayaklarından silahla vurulan 3 kişi ile darp sonucu yaralanan 2 kişi olmak üzere 5 kişi Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.Yaralananların hayati tehlikesinin olmadığı, olayla ilgili soruşturmanın jandarma tarafından sürdürüldüğü bildirildi.Editör: Bahar Yüksel