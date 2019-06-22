Essum Aslan Saatçi, Urfa’da Değil de Teksas’ta Yaşıyorum

Essum Aslan Saatçi, Yaklaşık 100 el Ateş Edildi

31 Mart Yerel Seçimlerinde Saadet Partisi’nden Karaköprü Belediye Başkan Adayı olan Essum Aslan Saatçi, Urfa’da değil de Teksas’ta yaşadığını ifade ederek evlerinin yakınlarında çok sayıda silah sesleri duyduğunu ve hiçbir güvenlik güçlerinin duruma müdahale etmediğini ifade etti.Essum Aslan Saatçi, sosyal medya hesabından yayınladığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;Evim orman eteğinde ve maalesef yaklaşık yarın saattir Urfa’da değil de Teksas’ta olduğumu hissettim. Yaklaşık yüz el ateş edildi ve ne gelen var ne bakan, maalesef. Çok yazık…”Başkan adayının evinin yakınından gelen silah seslerinin sebebi hakkında henüz bilgi edinilemezken, yetkilerin konu ile ilgili bir açıklamasına da rastlanılmadı.Editör: Bahar Yüksel