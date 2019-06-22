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Bu haber 22 Haziran 2019 14:30:45 Tarihinde eklenmiştir.

​Doktora Ceza! Başka Hastaneye Sevk Ettiği Çocuk Yolda Hayatını Kaybetti

Yargıtay, ameliyat sonrası hastanın durumunu takip etmeyen operatör doktorun 'görevi kötüye kullanma suçu'ndan sorumlu olduğuna hükmetti. 'İçtihat Metni' niteliğindeki emsal kararla birlikte, ameliyattan sonra hastasını takip etmeyen, gerekli vizite hizmetini vermeyen doktor Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

​Doktora Ceza! Başka Hastaneye Sevk Ettiği Çocuk Yolda Hayatını Kaybetti

Sol kasıktaki ağrı şikayetiyle devlet hastanesine getirilen 8 yaşındaki çocuğa uzman doktor tarafından, ' inguinal herni tanısı' (kasık fıtığı) teşhisi konuldu. Aynı doktor tarafından ameliyata alınan çocuk, operasyon sonrası sık sık kusmaya başladı. Görevli hemşire, kusma halinin normal olduğunu söyledi. Saatler ilerleyince çocuğun kusmuğunun renk ve yapı değiştirmeye başladı. Durumdan haberdar edilen anestezi uzmanı, hasta çocuğa emedur fitil uyguladı. Gece saatlerinde kusması azalan çocukta bu kez kasılmalar başladı.



 

Başka Hastaneye Sevk Edilen Çocuk Yolda Hayatını Kaybetti

Nöbetçi doktor, çocuğu başka bir hastaneye sevk etti. Çocuk, yolda hayatını kaybetti. Acılı aile, ameliyatı gerçekleştiren doktorun, hastayı takip etmediğini öne sürdü. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Taksirle adam öldürme' suçundan doktor hakkında dava açıldı. Adli Tıp 1. İhtisas Kurulu, tıbbi belgelere göre sanık doktorun koyduğu tanı ve yaptığı ameliyatın tıp kurallarına uygun olduğu ancak Postoperatif dönemde hastanın vizitini yapmamasının eksiklik olduğu vurgulandı. Tarafları dinleyen mahkeme, sanık doktorun beraatine hükmetti. Kararı, acılı aile temyiz edince devreye Yargıtay 12. Ceza Dairesi girdi.



 

Doktor, Sanık Sandalyesine Oturacak

Yargıtay kararında şu ifadelere yer verildi: "Kişinin ölümü nedeniyle doktora kusur atfedilemeyeceği, bu eksik eylem ile ölüm arasında illiyet bağı bulunmadığı, kişinin ameliyat sonrası takip, tedavi ve sevk işlemlerine katılan ilgili diğer hekimlere ve yardımcı sağlık personeline kusur atfedilemeyeceği öne sürülmektedir.
Sanığın eylemi ile netice arasında illiyet bağının kesin bir şekilde kurulamadığı, bu nedenle sanığın taksirle öldürme suçundan sorumlu tutulamayacağı ortadadır. Ancak bahsedilen raporlar ve tüm dosya kapsamından sanığın ameliyat sonrasındaki süreçte gerekli takip ve kontrol muayenesini yapma konusundaki ihmali nedeniyle, eylemin TCK'nın 257/2. maddesindeki ihmali davranışla görevi kötüye kullanma suçunu oluşturduğu gözetilmeksizin, yazılı şekilde beraatine karar verilmesi yasaya aykırıdır. Kararın oy birliği ile bozulmasına hükmedilmiştir."

Emsal kararla birlikte ameliyat sonrası hastasını takip etmeyen doktorlar, sanık sandalyesine oturacak.  






Editör: Bahar Yüksel
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​Doktora Ceza! Başka Hastaneye Sevk Ettiği Çocuk Yolda Hayatını Kaybetti
​Doktora Ceza! Başka Hastaneye Sevk Ettiği Çocuk Yolda Hayatını Kaybetti
Yargıtay, ameliyat sonrası hastanın durumunu takip etmeyen operatör doktorun 'görevi kötüye kullanma suçu'ndan sorumlu olduğuna hükmetti. 'İçtihat Metni' niteliğindeki emsal kararla birlikte, ameliyattan sonra hastasını takip etmeyen, gerekli vizite hizmetini vermeyen doktor Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.
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