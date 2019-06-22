​Suriyeli Kadınların Keyfi Yerinde! Millet Bahçesinde Nargile Keyfi

Suriyeli Kadınların Keyfi Yerinde

Bizim Analarımız Canları Çıkana Kadar Çalışıyor

Ülkelerindeki iç savaştan kaçıp Türkiye’ye yerleşen milyonlarca Suriyeli’nin ülkedeki keyiflerine diyecek yok. Daha önce Suriyeli erkeklerin kendi ülkelerinde savaşmayıp da Türkiye’de yan gelip yattığının, parklarda sahillerde nargile içtiğinin eleştirileri gündemde uzun süre yerini korumuştu.Suriyeli erkeklerden sonra Suriyeli kadınların da parklarda nargile keyfi yapması cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Görüntülerin hangi şehirde olduğu bilgisi edinilememekle beraber bir Millet Bahçesinde geçtiği iddia edildi. Cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde 5 Tane Suriyeli kadının Millet bahçesinde nargile keyfi görüntülendi.Görüntülerin sosyal medya hesaplarında yayılması ile tepkilerin gelmesi de gecikmedi. Özellikle Türk vatandaşlar “Bizim analarımızı karınlarımızı doyurmak için sabahtan akşama canları çıkana kadar çalışırken, Suriyeli hanımlar parklarda nargile keyfi yapıyor” yorumlarında bulundu.İşte O Görüntüler;Editör: Bahar Yüksel